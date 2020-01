Vendsyssel Håndbold tørrede gulv med bundproppen

HÅNDBOLD:Bundproppen Stjernen var ingen seriøs opgave for Vendsyssel Håndbolds oprykningsaspiranter i damernes 1. division. Hjemme i DRINX Arena vandt vendelboerne så klart som 28-12 efter 16-7 ved pausen.

Cheftræner Kent Ballegaard var særdeles godt tilfreds med indsatsen.

- Det handlede om, at vi skulle holde fokus på egne opgaver og holde koncentrationen gennem 60 minutter. Det synes jeg, vi lykkedes rigtig fint med, og der var fremgang i forhold til sidste weekends spil, siger han.

Kent Ballegaard glæder sig over, at Nadja Lærke Jensen har fået en stærk start på holdet. I sin anden optræden scorede hun fire gange - præcis som i comebacket i sidste weekend.

- Der har vi virkelig fået en kanonkugle på højre back. Hun spillede et brag af en første halvleg, og hun kunne sagtens have scoret et to-cifret antal mål, hvis jeg ikke havde byttet rundt på holdet, roser Vendsyssel-træneren.