Vendsyssel Håndbold var snublende tæt på triumfen

HÅNDBOLD:Favoritværdigheden lå tungt hos hjemmeholdet, da Vendsyssel Håndbold havde taget turen mod syd for at gæste Silkeborg-Voel KFUM i søndagens ligaopgør.

De nordjyske kvinder var således kun bagud med ét mål, da der var fem minutter tilbage på haluret. Men midtjyderne endte med at vinde 27-24 over Bambusa Kvindeligaens bundhold fra Syvsten.

Et enkelt eller to point havde ellers lunet, efter Skanderborg Håndbold lørdag blev udraderet af topholdet fra Team Esbjerg med cifrene 12-35. Det er netop Skanderborg, som cheftræner Thomas Kjær og Vendsyssel Håndbold kæmper for at overhale i tabellen for at undgå den direkte nedrykning.

Kampen mod Silkeborg-Voel, der ligger til at kvalificere sig til slutspillet, blev tæt fra start til slut. Dermed kan Vendsyssel høste velfortjent selvtillid til den videre kamp for at styre uden om en tilværelse i 1. division næste sæson.

Christina Pedersen blev nordjydernes topscorer med seks mål på sine ni forsøg i opgøret.