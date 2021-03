Vendsyssel Håndbold vil have en mere kendt cheftræner

HÅNDBOLD:Der resterer stadig én betydningsløs kamp for Vendsyssel Håndbold i Bambusa Kvindeligaen, men allerede nu har klubben valgt at tage afsked med Thomas Kjær som cheftræner.

Han tog over midtvejs i sæsonen efter fyringen af Kent Ballegaard, men formåede ikke at styre holdet fri af nedrykning. Blandt andet derfor har Vendsyssel valgt at opsige Thomas Kjærs kontrakt.

- Der ligger flere faktorer bag beslutningen, men først og fremmest vil vi gerne have et stort trænernavn, der bedre vil kunne tiltrække nye spillere og være med til at rykke os tilbage til ligaen, forklarer bestyrelsesformand Christian Carlsen.

Thomas Kjær må dermed erkende, at han ikke får chancen for at føre klubben tilbage i Håndboldligaen.

- Det har været en turbulent tid, og der er som bekendt altid to sider af en sag. Jeg vil bare sige, at jeg føler, jeg kan kigge mig selv i spejlet og forlader klubben med oprejst pande, siger han.

Bestyrelsesformand Christian Carlsen fortæller, at en ny træner er tæt på og måske kan præsenteres i den kommende uge.

For Thomas Kjær venter nu en uvis fremtid i håndboldregi.

- Nu skal jeg lige have et pusterum, men jeg er bestemt ikke færdig med at træne håndbold endnu, siger han.