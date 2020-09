Vendsyssel har angriber klar igen: Forventer konkurrence, inden transfervinduet lukker

FODBOLD:Da Vendsyssel FF for en uge siden tabte 0-3 til FC Helsingør, måtte Mikkel Agger nøjes med en rolle som tilskuer, men angriberen er klar igen, når Kolding IF fredag kommer på besøg i Hjørring.

- Det regner jeg stærkt med. Jeg døjede lidt med baglåret efter kampen mod Hobro om tirsdagen, og der var så kort tid til den næste kamp, at det ikke nåede at blive helt godt inden da.

- Mandag var jeg så tilbage på banen med fysioterapeuten, og derefter har jeg kunnet træne med holdet, siger Mikkel Agger.

Og der er stærkt brug for Aggers arbejdskraft hos Vendsyssel FF. Mod FC Helsingør måtte cheftræner Lasse Stensgaard ty til først midtbanespilleren Ali Messaoud og siden forsvarsspillerne Lasse Steffensen og Jakob Hjorth for at besætte positionerne helt i front.

- Det havde selvfølgelig været optimalt, hvis vi havde haft en spids mere til Helsingør-kampen, men jeg forestiller mig da også, at der kommer en, før transfervinduet lukker.

- Men jeg kom hertil for at spille så meget som muligt, og det vil være min ambition, om der kommer en angriber mere eller ej, siger Mikkel Agger.

Han scorede sit hidtil eneste mål i Vendsyssel-trøjen i 3-0-sejren over Hobro IK, der også er sæsonens højdepunkt for Vendsyssel, der har tabt de to øvrige kampe med henholdsvis 0-6 og 0-3 til Fremad Amager og FC Helsingør.

- Vi er mange nye spillere og et helt nyt trænerteam, så det er naturligt, at det går op og ned, men vi skal prøve at få det jævnet mere ud. Det duer ikke, at man kan vinde 3-0 i den ene kamp og så tabe 0-6 i den anden. Det er ikke godt nok, at vi går ned med flaget på den måde, siger Mikkel Agger.

Fredag aften venter så Kolding IF, der har lutter nederlag i de første tre kampe.

- Det er en kamp, vi gerne skal vinde, men sådan vil det være i de fleste hjemmekampe for os. Det kommer bag på mig, at Kolding har tabt de første tre, for de var gode sidste år og har et sindssygt stærkt hold. Jeg er sikker på, at vi nok skal få vores sag for, siger Mikkel Agger.

Der er kampstart på Nord Energi Arena klokken 19.