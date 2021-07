Vendsyssel har gamle kendinge med på prøve

FODBOLD:Vendsyssel FF's nyansatte cheftræner Henrik Pedersen har travlt for tiden. Der er masser af løse ender, som han skal have bundet sammen, inden Esbjerg venter i den første turneringskamp søndag den 25. juli.

En af de mest presserende opgaver er at få stablet en træningskamp på benene. Her er der indtil videre ikke noget nyt at berette.

- Vi leder med lys og lygte efter en træningsmodstander. Lige nu har vi seks-syv følere ude, så vi håber, at det lykkes at få noget på plads. Hvis det ender med en stribe nej'er, må vi prøve at søge lidt længere væk. Det spiller ikke den store rolle, om vi skal køre et par timer i bus for at spille en træningskamp, siger Henrik Pedersen.

Hvad angår spillertruppen, havde Henrik Pedersen givet den ret smalle trup en velfortjent fridag mandag efter 10 træningspas på syv dage.

- Jeg har fået et meget godt indtryk af truppen, og nu ved jeg også mere indgående, hvor det er, vi skal have forstærket truppen. Det har indtil videre været et meget positivt indtryk, jeg har fået, og spillerne skal have ros for gå ind og knokle på fra dag et, siger Henrik Pedersen.

Det er ikke kun nuværende VFF-spillere, der træner med i disse dage. Der er en stribe prøvespillere med. Blandt andet unge Oliver Basse, der senest har tørnet ud for BK Frem og den 19-årige lette Eduard Daskevics, som er på kontrakt i Anderlecht. Der er dog også et par mere velkendte ansigter med.

- Vi har Mikkel Wohlgemuth og Andreas Kaltoft med, fordi jeg ønsker at give dem en fair chance for at vise sig frem. Det er et stykke tid siden, jeg har set dem spille, så det er kun fint, at vi kan se dem an i disse dage, siger Henrik Pedersen, som understreger, at gensynet med de to spillere, der så sent som i foråret spillede vigtige roller for Vendsyssel, ikke er en vennetjeneste.

- Nej det har vi ikke tid til i vores situation. Det er fordi, de er relevante for os, siger Henrik Pedersen.

I det hele taget er det lidt af en opgave, som han er kommet på i jagten på spillere. Lige nu er Vendsyssel fanget lidt i et vakuum mellem to "vinduer" i transfervinduet. Det gør ikke ligefrem arbejdsbetingelserne nemmere for Pedersen.

- På den ene side kom vi sent i gang i forhold til mange af de frie spillere på det danske marked. Det forsøger vi at indhente, men det er også en balancegang i forhold til, at vi har travlt, samtidig med vi skal være grundige i vores arbejde med at finde de rette folk. Der er eksempelvis også en økonomi, vi skal tage hensyn til, siger Henrik Pedersen.

- På den anden side er vi også et sted i vinduet, hvor man slet ikke er nået til det punkt, hvor vi kan leje spillere i eksempelvis superligaen, så det er svært for os. Vi knokler dog det bedste, vi har lært, og vi skal nok nå at få samlet en trup, siger Henrik Pedersen.

Vendsyssel FF har allerede hentet svenske Diego Montiel, og mange Vendyssel-fans vil givet håbe på, at Wohlgemuth og Kaltoft snart slutter sig til den liste.