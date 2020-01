Vendsyssel har givet forsvarsspiller fri til at forhandle: - Det vil ikke være optimalt at få ham tilbage

FODBOLD:Vendsyssel FF udlejede i efteråret Alexander Juel Andersen til superligaklubben OB, men selv om den aftale udløb ved årets udgang, er den tidligere anfører endnu ikke tilbage i Vendsyssel, der mandag genoptog træningen efter juleferien.

For Alexander Juel Andersen er i forhandlinger med OB om et permanent skifte, og derfor har Vendsyssel FF givet forsvarsspilleren fri.

- Vi har givet Alexander fri i de her dage, så han har mulighed for at forhandle færdigt med OB og finde ud af, om de kan nå frem til en aftale eller ej, siger Vendsyssel FF's sportsdirektør, Ole Nielsen.

Han er dog langt fra sikker på, at det bliver til en aftale mellem OB og Alexander Juel Andersen.

- De indikationer, jeg har fået, er, at det kan gå i begge retninger, så det er svært for mig at sige, hvad der kommer til at ske, siger Ole Nielsen.

Alexander Juel Andersen har kontrakt med Vendsyssel FF frem til sommer, men Ole Nielsen erkender, at der er behov for forsoning, hvis forsvarsspilleren igen skal trække i Vendsyssel-trøjen, efter at han i skarpe vendinger kritiserede klubbens ledelse ovenpå sidste sæsons nedrykning fra Superligaen.

- Der er løbet meget vand gennem åen siden da, men det er selvfølgelig en situation, vi bliver nødt til at vende og dreje. Det vil formentlig ikke være optimalt for nogen, at han skal tilbage hertil. Selv har han jo heller ikke lagt skjul på, at han ser sig selv spille på højeste niveau, siger Ole Nielsen.