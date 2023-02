Vendsyssel har haft en næsten perfekt opstart før generalprøve mod AaB

VRÅ:Vendsyssel FF tager om en uge hul på en forårssæson, hvor man ligner et hold, der vil spille med om oprykning til Superligaen.

Lørdag eftermiddag tester vendelboerne formen for sidste gang, når AaB er modstanderen på Aalborg Portland Park, og det er afslutningen på en vellykket opstart. Vendsyssel FF tabte godt nok vinterens første testkamp til Viborg, men siden er det blevet til sejre over Silkeborg og bulgarske Arda Kardzhali og uafgjort mod polske Katowice.

- Jeg er rigtig glad for vores opstart. Fysisk har vi lagt en del på sammenlignet med efteråret, og spillestilsmæssigt er vi også kommet endnu dybere. Det gælder i forhold til den defensive organisation og vores måde at presse på. Vi er også blevet bedre i de offensive omstillinger, men det, vi har forbedret mest, er vores spil med bolden, lyder sammenfatningen fra Vendsyssel-træner Henrik Pedersen.

Bortset fra langtidsskadede Diego Montiel kan Vendsyssel-træneren også glæde sig over at råde over en tæt på skadesfri trup. Tobias Anker har endnu ikke været i kamp i opstarten, men det kommer den store stopper formentlig lørdag mod AaB.

- Tobias trænede fuldt med for første gang i dag (fredag, red.), og vi håber på, at han kan få noget spilletid i Aalborg, siger Henrik Pedersen.

I forhold til efteråret har Vendsyssel FF sagt farvel til målmand Lukas Jonsson, midtbanespillerne Panagiotis Armenakas og Parfait Bizoza samt angriberen Ronnie Schwartz. Ind er kommet målmand Jared Thompson, forsvarsspilleren Fabrice Mezama, kantspilleren Oscar Buch og midtbanespilleren Ayo Simon Okosun.

Særligt sidstnævnte, der er hentet tilbage til Vendsyssel fra superligaklubben OB, er der store forventninger til.

- Ayo er en erfaren superligaspiller, men for mig er erfaring kun interessant, når spilleren stadig er sulten. Ayo er en dygtig og erfaren spiller, der også er sulten efter at lære nyt. Jeg ser ham ikke som sekser (defensiv midtbanespiller, red.), men mere som otter (central midtbanespiller, red.). Han har store styrker i det offensive spil med blandt andet sine løb i feltet. Defensivt passer han også godt ind, i forhold til måden vi gør tingene på i presspillet. Jeg har store forventninger til ham, siger Henrik Pedersen.

Lørdagens kamp mellem Vendsyssel FF og AaB fløjtes i gang klokken 14, og du kan se opgøret direkte på nordjyske.dk.