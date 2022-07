Vendsyssel har klar målsætning for sæsonen

VRÅ:Vendsyssel FF indleder fredag aften sæsonen med en hjemmekamp mod Hillerød, der er rykket op fra 2. division. Det bliver startskuddet til en ny sæson, hvor cheftræner Henrik Pedersen håber og forventer nye takter fra sit mandskab, der var meget svingende i sidste sæson.

- Vi skal forvente et mere stabilt Vendsyssel-hold end i sidste sæson. Vi skal have større disciplin over 95 minutter. Vi kunne spille med mod de bedste hold i rækken, men vi fik nogle udfald, som blev kostbare for os. Der manglede 5-10 procent i, at vi kunne være med i hele kampen, siger Henrik Pedersen.

Det kalder på visse defensive forbedringer, men det er primært offensiven, der har været et tilbagevendende smertens barn for Henrik Pedersen. Derfor har de offensive øvelser også været i fokus i opstarten.

Ved torsdagens træning viste flere af de offensive esser stor skarphed, da man lavede opspils- og afslutningsøvelser. Lucas Jensen, Tiemoko Konate og Lasse Steffensen så alle ud til at have fundet skarpheden frem til fredagens sæsonpremiere. Ingen af dem var dog ligeså godt kørende, som Wessam Abou Ali. Den altid underholdende angriber var omtrent ligeså brandvarm, som solen er i disse dage.

Han bombede løs med hovedet, højre og venstre fod, men i det hele taget virkede det som en sulten Vendsyssel-offensiv, der afpudsede de sidste detaljer. Ronnie Schwartz var skarp, da man gik over i det åbne spil, så der er masser af offensive esser at bringe i spil for Henrik Pedersen.

- Vi har haft flere temaer her i opstarten. Vi vil gerne have bolden, men vi skal være mere effektive, når vi har bolden. Derfor har vi også haft stor fokus på, hvordan vi får bragt bolden frem til en afslutningsmulighed. Det begynder jo helt nede fra vores opbygningsspil, siger Henrik Pedersen.

Han har sagt farvel til fire spillere denne sommer. Tre af dem spillede relativt mange kampe i forrige sæson.

- Vi har sagt farvel til Oude Kotte, Xandro Schenk, Wohlgemuth og Christoffer Boateng. Vi har fået Tobias Anker ind i midterforsvaret, som jeg glæder mig til at følge. Derudover har vi fået Emil Nielsen ind som venstreback, og det er godt for os, at vi har en venstrebenet back, der kan bidrage med indlæg fra den side, for der havde vi langt flere indlæg fra højre i sidste sæson, siger Henrik Pedersen, der dog understreger, at Vendsyssel FF ikke er færdig med at hente spillere i dette vindue.

- Vi skal fortsat prøve at se, om vi ikke kan hente en spiller eller to til midtbanen, siger Henrik Pedersen, der er klar i mælet om målsætningen for den kommende sæon.

- Vi vil i top seks. Det er helt bestemt vores målsætning. Det skal også være ambitionsniveauet for os.