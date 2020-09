Vendsyssel havde chancen: 10 dårlige minutter kostede

HÅNDBOLD:: Længe så det ud til, at Vendsyssel Håndbold skulle have deres første point efter oprykningen til landets bedste række, men en skidt start på anden halvleg endte med at koste dyrt i udekampen mod Horsens.

- Og vi er virkelig ærgerlige, for det her var en kamp, hvor vi havde chancerne og mulighederne. Og vi udnyttede dem bare ikke, siger træner Kent Ballegaard.

- Vi spiller en fin første halvleg, men i stedet for at være foran med tre eller fire mål, så er vi bagud med to. Og så må vi bare erkende, at vores dårlige perioder er for lange og for kostbare. De lukker jo kampen på 10 minutter i starten af anden halvleg, siger han.

Kampfakta Pausestilling: 11-9 Topscorer Horsens: Trine Knudsen 5 Mål Vendsyssel: Christina Pedersen 6, Mette Bejder 5, Pernille Brandenborg 2, Ida Andersen 2, Henriette Hansen 2, Cecilie Termansen 1, Sofie Sletskov 1 Udvisninger: Horsens 3x2 minutter, Vendsyssel 4x2 minutter VIS MERE

Det var en af de kampe, hvor man på forhånd havde set, at der var muligheder for at få point, og det samme gælder i de kommende kampe mod AJAX og Skanderborg.

- Og på et eller andet tidspunkt er der jo sikkert også nogen, der spørger. Skal i ikke snart til at have point? Og det her var en af de kampe, og det gælder også for de to næste. Så det er op til mig at støege for, at vi meget hurtigt bliver bedre. Der er sikkert også noget med ressourcer, at vi bliver trætte i kampene, men vi skal lære af det hele, siger han.

Og han kan i hvert fald se en fordel ved, at holdet nu er rykket i den bedste række.

- Det gode er jo, at der bliver ført statistik på nærmest alt i de her kampe, og det er jo tydeligt at se, at vores procenter på afslutningerne er for dårlige nærmest over hele linjen. Så vi skal simpelthen lære at blive skarpere, når chancer byder sig. Sker det, så håber jeg på, at vi kan tage to point allerede i weekenden, siger Kent Ballegaard.