Vendsyssel havde ligahold i tovene: - Jeg troede, vi havde dem

HJØRRING:Da slutsignalet lød var det ved at koste Elitesport Vendsyssel en spillertrøje. En tydeligt frustreret Magnus Rasmussen flåede sin trøje af i ren og skær ærgrelse over, at det endte med et 29-30-nederlag til Elitesport Vendsyssels kommende 1. divisionshold.

Forud var gået 60 minutters meget afvekslende men først og fremmest medrivende håndbold. Lige nu aspirerer Fredericia HK alvorligt til en plads i DM-semifinalen, mens ESV har holdt en længere pause efter oprykningen blev sikret for efterhånden længe siden.

Måske var det rusten fra den manglende kamptræning, der kom til udtryk i det første kvarter, for her stod de tekniske fejl i kø hos hjemmeholdet. Elitesport Vendsyssel forsøgte standhaftigt at følge med i Fredericias tempo i kampens indledning, men det gik ikke specielt godt.

Da ligaholdet først fik fundet håndtaget i bolden blev det svært for ES Vendsyssel, der dog formåede at følge nogenlunde med. Særligt en god slutspurt inden pausen gjorde, at Fredericias føring blot var fire mål ved sidebyttet.

Indledningen på anden halvleg lignede til forveksling indledningen på første. Igen var der en masse fejl, men denne gang var det hjemmeholdet, der først fik styr på spillet.

Det betød, at ES Vendsyssel cirka halvvejs i anden halvleg fik udlignet til 20-20. Det fik Fredericias islandske træner Guðmundur Guðmundsson til at ligne en omvandrende vulkan, der kunne gå i udbrud, hvert øjeblik.

En timeout senere var der dog skabt lidt ro hos ligaholdet, der med tre hurtige scoringer fik taget toppen af begejstringen hos et ellers toptunet hjemmehold, hvor især højrebacken Magnus Rasmussen i perioder lignede kongen af Park Vendia med en række flotte scoringer.

Elitesport Vendsyssel havde Fredericia i tovene undervejs. Foto: Martél Andersen

Fredericias føring var genetableret men på ingen måde sikker. ESV blev på beundringsværdig vis ved med at slå tilbage, og i de døende sekunder kunne et mere aggressivt forsvar fra Vendsyssel måske have fremtvunget den fejl, som potentielt kunne give en mulighed for at udligne, og så er vi tilbage ved en ærgerlig Magnus Rasmussen, der ikke kunne bruge sine otte flotte scoringer til ret meget.

- Det er så megaærgerligt, at vi ikke lige fik den sidste kendelse med os. Vi scorede jo stort set kun fire mål i det første kvarter, så det står jeg og ærgrer mig over lige nu, siger Magnus Rasmussen.

- Set i bagklogskabens lys, så skulle vi måske have presset mere på i det sidste forsvar, men jeg tror, vi var bange for at give for stor en chance væk, og så havde vi ikke regnet med, at Fredericia fik lov til at spille tiden ud, siger Magnus Rasmussen.

Undervejs blomstrede troen på sensationen for alvor hos den stærkt spillende højreback.

- Da vi kom på 20-20, så det virkelig godt ud. jeg troede, vi havde dem på det tidspunkt, siger Magnus Rasmussen.

Nu kan han og mange af holdkammeraterne i stedet koncentrere sig om at blive klar til næste sæson, hvor den som sagt står på 1. division for Elitesport Vendsyssel.