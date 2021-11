Vendsyssel havde modtræk klar til EH Aalborg: - Der var kun ét tophold på banen

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold førte fra start til slut og var undervejs foran med 10 mål, da de fredag slog EH Aalborg 28-22 i kvindernes 1. division.

300 tilskuere i den lille intime Drinx Arena bar vendelboerne frem til sæsonens bedste præstation - til stor glæde for cheftræner Olivera Kecman.

- Vi leverede en stærk kollektiv indsats, som gør mig meget stolt. Vi var forberedt på, at de ville mandsopdække vores topscorer Christina Pedersen fra starten, men vi havde trænet på alternativerne hele ugen, og de fungerede bare. Så hjælper det selvfølgelig også, at vi havde en målmand, der leverede en masse redninger, siger Vendsyssel-træneren med henvisning til Jesse van de Polder.

Hos taberne fra EH Aalborg lagde cheftræner Allan Heine sig efter kampen fladt ned og lykønskede Vendsyssel Håndbold med sejren.

Cheftræner Allan Heine kigger her bekymret til undervejs i fredagens opgør. Foto: Bente Poder

- Vendsyssel var bare bedre end os på alle parametre. Det var en topkamp, men der var kun ét tophold på banen. Jeg må rose dem for at være knivskarpe i alle deres ting, men samtidig manglede vi kvalitet over hele linjen. Selvom vi er ramt af flere skader, så må vi vores niveau ikke være så lavt, siger han.

Vendsyssel Håndbold er dog også ramt på ressourcerne og havde kun ni markspillere med i fredagens kamp mod EH Aalborg.

- Jeg har næsten ingen spillere af skifte ud med, men dem, der spillede, leverede en toppræstation over hele linjen. Det skal vi også gøre hver eneste gang, hvis vi skal have en chance for at hænge på i toppen, siger Olivera Kecman.

Der er dog hjælp på vej allerede i det kommende opgør mod topholdet SønderjyskE, for efter fredagens kamp afslørede cheftræneren, at man her kan stille med en ny højre fløj. Det drejer som om 19-årige Tania Knudsen, som er lejet for resten af sæsonen hos ligaklubben Randers HK.

- Derudover må vi håbe på at få nogle af vores tre skadede spillere klar, men det sker først i løbet af december, siger Vendsyssel-træneren.