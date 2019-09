Vendsyssel hentede ny sejr

HÅNDBOLD:Efter to spillerunder i kvindernes 1. division har Vendsyssel Håndbold fortsat maksimumpoint.

Sidste weekends to point i Rødovre blev fulgt op af en ny sejr lørdag, hvor det på hjemmebane blev 21-17 over Gudme.

- Jeg er super tilfreds. Jeg er glad for, at vi vandt, og at vi stod rigtig godt defensivt. Vi har haft meget fokus på vores forsvar, og især første halvleg, hvor vi kun lukkede syv mål ind, var outstanding.

- Skulle jeg have været helt tilfreds, skulle vi have scoret lidt flere mål, men overordnet set var det super fint. Vi fik en total sikker sejr mod et hold, vi tabte to gange til i sidste sæson, og som kommer til at drille mange hold i den her række, siger Vendsyssel-træner Kent Ballegaard.

Han er meget tilfreds med sæsonstarten.

- Vi har fået to sejre, og det er vi meget glade for. Det var det, vi gerne ville, og jeg tænker, at det er nogle sæsoner, siden klubben har stået med maksimumpoint efter de to første kampe, siger træneren.