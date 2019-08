Vendsyssel henter angrebstalent

FODBOLD: Vendsyssel FF har valgt endnu engang at forstærke den offensiv, der blev svækket inden sæsonen, da man mistede spillere som Jon Thorsteinsson til AGF og Alhaji Kamara til Randers FC.

Klubben har skrevet en fireårig kontrakt med den ghansesiske angriber Solomon Safo-Taylor, der kommer til klubben fra Karela United FC, der er en af de største klubber i Ghana.

-Solomon er en angriber med rigtig god fart, han er teknisk dygtig og har et lavt tyngdepunkt, der gør ham i stand til at vende på sin direkte forsvarsspiller. I den hjemlige liga har han vist stor målfarlighed, og med hans alder tror vi på, at det er en fremtidens mand, som kommer til at bidrage til vores offensiv i de kommende sæsoner, siger sportsdirektør Ole Nielsen.

I og med at vi har lavet en lang aftale med Solomon, så er det også med det for øje, at vi skal have gjort ham klar til et videresalg på et tidspunkt. Vi er bekendte, at det er første gang Solomon er i Europa, og der kan komme en tilvænningsperiode, men det ændrer ikke på, at vi har store forventninger til ham, siger han.

I Ghana har Solomon Safo-Taylor i denne sæson scoret otte mål på 17 kampe, og han glæder sig over nu at kunne prøve sig selv af på et højere niveau.

- Jeg er meget glad for at være her. Det er en ambitiøs klub med gode faciliteter, og jeg håber, at vi sammen kan rykke op i Superligaen igen. Som fodboldspiller er jeg lidt samme type som Sergio Agüero – uden vi selvfølgelig er på samme niveau. Mit mål for denne sæson er, at jeg skal udvikle mig som spiller, samtidig med, at jeg hjælper holdet med at vinde en masse kampe og score mange mål, siger angriberen.

Han er netop blevet udtaget til det ghanesiske OL-landshold, der prøver at kvalificere sig til OL Tokyo næste år.