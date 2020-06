Vendsyssel henter Christinna Pedersens tidligere makker

BADMINTON:Vendsyssel Elite Badminton (VEB) må i næste sæson klare sig uden Christinna Pedersen, der sammen med Kamilla Rytter Juhl har valgt at indstille karrieren, men til gengæld bliver vendelboerne nu forstærket af Christinna Pedersens tidligere makker i mixeddouble.

26-årige Mathias Christiansen, der i 2018 og 2019 var doublemakker med Christinna Pedersen, kommer nemlig til Vendsyssel fra Greve, fortæller vendelboerne i en pressemeddelelse.

- Vi er super stolte over, at Mathias har valgt at skifte til VEB. Han er en klassespiller - både i mixed- og herredouble. Det er en spiller fra øverste hylde, som vi har meget store forventninger til, siger Vendsyssel-træner Allan Kolbro Nielsen.