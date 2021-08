Vendsyssel FF henter én og siger farvel til to mand

FODBOLD:Kort efter Henrik Pedersen og Søren Henriksen havde overtaget de sportslige tøjler hos Vendsyssel FF offentliggjorde man, at den tidligere VFF-profil Rune Frantsen ville vende hjem til Vendsyssel til nytår, når hans kontrakt med AC Horsens stod til at løbe ud.

Den proces er nu blevet fremrykket, så Rune Frantsen allerede søndag kan få comeback i Vendsyssel-trøjen, når man kører en tur til Køge for at møde Daniel Aggers mandskab. Frantsens retur til Hjørring allerede nu skaber selvsagt glæde hos Søren Henriksen.

- Det betyder sindssygt meget for os, at vi får glæde af Rune allerede nu. Da vi satte os ned og begyndte at kigge på, hvilke spillere, vi gerne ville hente til klubben, var Rune Frantsen en af de første, vi pegede på. Han skal være med til at bygge den kultur op, som vi ønsker i klubben, og han bliver derfor meget vigtig for vores udvikling af holdet og klubben, forklarer Søren Henriksen til Nordjyske.

At man allerede fra dags dato råder over Rune Frantsen er en klar gevinst af mange årsager.

- Det var ikke helt optimalt, at vi skulle vente på at få ham, men det har vi heldigvis fået løst, og det er vigtigt, at vi har Rune til rådighed nu. Specielt fordi han kan gå ind og bidrage med det samme. Vi ved, vi får en spiller, der er top i 1. division, siger Søren Henriksen.

Rune Frantsen har vist sig at være lidt af en fodboldmæssig schweizerkniv, fordi han ganske enkelt dækker mange positioner og kan udfylde mange roller på en fodboldbane.

- Lige nu tænker vi ham primært som højre back. Der kommer han i spil, men vi har heller ikke så mange kanter lige nu, så det kan også blive en mulighed at bruge ham der, siger Søren Henriksen, der er head of sports development i Vendsyssel FF.

Med transfervinduets lukning lige rundt om hjørnet, er der travlhed på klubbens kontor i Vrå. Der skal nemlig gerne landes nogle flere spillere i løbet af ganske kort tid.

- Vi håber stadig på at få tre-fire spillere ind, men det er svært lige at sige, om det lykkes. Vi arbejder hårdt på sagen, men med Runes øjeblikkelige tilgang har vi sikret os en vigtig brik, siger Søren Henriksen.

Duo er fortid

At Vendsyssel FF er ved at have styr på truppen, er der ingen tvivl om. Der er nemlig kommet så godt styr på trupsammensætningen, at man også har fundet anledning til at ophæve aftalerne med to spillere, der ikke indgik i cheftræner Henrik Pedersens planer.

- Vi siger farvel til Henri Järvelaid og Tobias Christensen. Vi vil gerne sige tak til begge spillere for deres indsats, men vi er nået frem til, at det var bedst for alle parter, at de skulle ud og søge spilletid et andet sted, siger Søren Henriksen.

Henri Järvelaid nåede at være et år i Vendsyssel FF. Han blev hentet i Flora Tallin, mens Tobias Christensen, der kom til fra HB Køge sidste sommer, nåede også at være udlejet til B36 Thorshavn i foråret.