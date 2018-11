Vendsyssel henter færing

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold i kvindernes næstbedste række har torsdag forstærket truppen med færingen Bjarta Johansen.

Bjarta Johansen flyttede i sommer fra Færøerne til Aalborg for at studere. Sideløbende har hun spillet for Aalborg HK, og en gang ugentligt har hun trænet med Vendsyssel Håndbold. Det er forløbet så godt, at stregspilleren fremover skal tørne ud for vendelboerne.

– Jeg glæder mig til at blive en del af Vendsyssel Håndbold, og jeg synes, det er et spændende projekt. Jeg har nu været med i nogle uger, og jeg synes det er et rigtig spændende hold. Der er mange dygtige spillere i truppen, og i hver eneste træning bliver der gået til den, siger Bjarta Johansen i en pressemeddelelse.

Bjarta Johansen er først spilleberettiget for Vendsyssel Håndbold 10. december, og derfor kommer hun først i kamp i det nye år. Vendsyssel Håndbolds sidste kamp i 2018 er 4. december hjemme mod Horsens.