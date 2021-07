Vendsyssel henter forstærkning i Sverige

FODBOLD:Vendsyssel-truppen er efterhånden ved at nå et antal spillere, som gør, at Henrik Pedersen kan fylde bænken og holdkortet op til sæsonpremieren på søndag, hvor man møder Esdbjerg fB på udebane.

Seneste tilføjelse til truppen er 28-årige svensker Lukas Jonsson, der kommer til fra Sirius, som til daglig spiller i den bedste svenske række Allsvenskan.

Det er med andre ord endnu en kvalitetsspiller, som Vendsyssel FF får tilføjet truppen.

Lukas er en stor fyr med rigtig gode målmandsfærdigheder, gode igangsætninger og stærk i sin kommunikation med forsvaret. Da Peter Friis stadig døjer med problemer i knæet, har det været vigtigt for os at få en stærk keeper ind, som kan gøre sig gældende fra dag ét og samtidig kommer med nogle af de samme lederegenskaber,som Friis besidder. Lukas kommer til med stor erfaring fra blandt andet Allsvenskan, hvor han står noteret for 69 kampe, siger Søren Henriksen i en pressemeddelelse.

Lukas Jonsson har tidligere spillet for Assyriska IF, Sylvia, Mjöndalen og Sirius. Han får trøje nummer 1 i Vendsyssel, der har skrevet kontrakt for to år med ham.