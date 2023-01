Vendsyssel henter fyrtårn i superligaklub

HJØRRING:På transfervinduets sidste dag har Vendsyssel FF sikret sig en midtbanespiller med 125 superligakampe på samvittigheden. Det kunne Nordjyske afsløre tidligere tirsdag, og senere bekræftede 1. divisionsklubben så købet i OB. Kontrakten med vendelboerne gælder til sommeren 2026.

Den 29-årige midtbanespiller spillede fra 2015 til 2017 for netop Vendsyssel FF. Siden har han været forbi AC Horsens, FC Midtjylland og altså senest i OB. Hos fynboerne er det i denne sæson blot blevet til fem optrædener i Superligaen, og nu sælger de ham altså til Vendsyssel.

- Vi ser ham som en kæmpe forstærkning, og det er ham, vi har haft som det helt store mål for transfervinduet. Med sin højde og styrke i luften går han i mine øjne ind som den bedste i 1. division på det område, Det giver virkelig en ekstra dimension til vores hold, siger sportschef Søren Henriksen, der pointerer, at Okosun kan meget mere end at regere i luften.

- Jeg spillede selv sammen med ham i Vendsyssel, og jeg tror, at mange undervurderer, hvor god han egentlig er på bolden. Han er også hentet ind den offensive del af vores midtbane.

Søren Henriksen forventer, at Simon Ayo Okosun slutter sig til Vendsyssels træningslejr i Tyrkiet en af de nærmeste dage og således kommer i kamp på fredag.

Vendsyssel FF skulle i øvrigt være tæt på at skille sig af med en anden midtbanespiller i skikkelse af Parfait Bizoza, der er i kikkerten hos superligaklubben Lyngby. Den nyhed lancerede norsk TV 2 som de første.

- Nu må vi se, men der kommer helt sikkert til at ske mere på transferfronten i løbet af dagen, og det er formentlig begge begge veje, siger vendelboernes sportschef.

Vendsyssel FF jagter blandt andet en målmand, efter at man har sendt svenske Lukas Jonsson til Esbjerg.

- Vi satser fortsat på Marcus Bundgaard som vores førstekeeper, så vi skal ikke ud og bruge en masse penge på en ny målmand, men vi vil stadig gerne have tre mand på posten, siger Søren Henriksen.

Udover Bundgaard har Vendsyssel også unge Nicolai Vistisen i truppen.