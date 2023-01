Vendsyssel henter fyrtårn i superligaklub

HJØRRING:På transfervinduets sidste dag har Vendsyssel FF sikret sig en midtbanespiller med 125 superligakampe på samvittigheden. Det kunne Nordjyske afsløre tidligere tirsdag, og senere bekræftede 1. divisionsklubben så tilgangen fra OB på en aftale, der gælder til sommeren 2025.

Den 29-årige midtbanespiller spillede fra 2015 til 2017 for netop Vendsyssel FF. Siden har han været forbi AC Horsens, FC Midtjylland og altså senest i OB. Hos fynboerne er det i denne sæson blot blevet til fem optrædener i Superligaen, og nu sælger de ham altså til Vendsyssel.

- Ayo er en kæmpe forstærkning for os. Han har været vores 1. prioritet i det her transfervindue, og jeg er virkelig glad for, at det nu er lykkedes os at hente ham. Han er en fantastisk fodboldspiller og kommer samtidig med noget erfaring og rutine, siger VFF-sportschef Søren Henriksen i en pressemeddelelse.

Vendsyssel FF skulle i øvrigt være tæt på at skille sig af med en anden midtbanespiller i skikkelse af Parfait Bizoza, der er i kikkerten hos superligaklubben Lyngby. Den nyhed lancerede norsk TV 2 som de første.