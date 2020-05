Vendsyssel henter islandsk fløj

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold har forstærket holdet frem mod den kommende sæson, hvor vendelboerne skal spille i landets bedste række.

Tirsdag meddeler klubben således, at man har indgået en toårig aftale med den islandske venstre fløj Steinunn Hansdóttir.

- Jeg ser frem til, at jeg i de næste to sæsoner skal spille i Vendsyssel håndbold. Vendsyssel lyder for mig som en rigtig god klub med høje ambitioner, et godt træningsmiljø med dygtige og engagerede spillere og trænere samt folk omkring holdet, der arbejder benhårdt for, at alt skal lykkes. Forventninger og ambitioner, der stemmer overens med mine egne, og jeg er derfor sikker på, at vi bliver et rigtig godt match, siger Steinunn Hansdóttir.

Steinunn Hansdóttir kommer til Vendsyssel Håndbold fra Gudme, men tidligere i karrieren har hun i dansk håndbold også repræsenteret Horsens og Skanderborg.