Vendsyssel henter kæmpe profil og vinker farvel til en anden

VRÅ:Da Vendsyssel FF offentliggjorde kamptruppen til fredagens kamp mod HB Køge, var der to ting, der straks sprang i øjnene. For det første manglede Tobias Ankers navn, og for det andet stod Mathias Haarups navn på listen.

Sidstnævnte punkt er en stor transfernyhed fra den ambitiøse klub, der har sikret sig Mathias Haarup i kamp med flere andre klubber.

Den nu tidligere Hobro-spiller havde kontraktudløb efter sidste sæson, så han skifter til Vendsyssel på en fri transfer.

- Det er en spiller, som vi længe har jagtet. Mathias har været en stor profil i mange kampe, hvor han har gjort ondt på os, mens han var i Hobro, så vi er bare glade for, at vi nu har ham med på holdet, siger sportschef Søren Henriksen.

- Vi forventer, at han bliver en stor forstærkning. Han kan dække begge backer, og så kan han også spille på kanten, så det er en spiller, der kan hjælpe os på mange måder, siger Søren Henriksen.

Mathias Haarup adskiller sig på ét helt bestemt punkt fra de øvrige tilgange, som Vendsyssel har fået i denne sæson.

- Han kommer med noget mere rutine, og så er han en spiller, som vi forventer kan gå ind og tage en stor rolle med det samme. Mathias har erfaringen fra 1. division, så vi regner med, at han kommer til at gøre en positiv forskel for os på mange måder, siger Søren Henriksen.

Tilgangen af Mathias Haarup betyder også, at Vendsyssel FF er kommet et stort skridt nærmere at få truppen på plads. En trup der dog fortsat har en del spørgsmålstegn, der på den ene eller anden måde skal afklares i den resterende del af transfervinduet.

- Vi arbejder på at få en angriber ind, og i det hele taget er vi stadig på jagt efter et par store profiler, fortæller Søren Henriksen.

Tidligere har Nordjyske skrevet om, hvordan Vendsyssel FF jagter nyt blod til den centrale midtbane. Det ser stadig ud til at være tilfældet, men det er betinget af, at man finder en løsning i forhold til Victor Mpindi. Begge parter er enige om, at man ønsker at stoppe samarbejdet, men det kræver en ny klub melder sig på banen til Mpindi.

Sidst men ikke mindst er der også et spørgsmål omkring Tobias Anker, der ikke er med til fredagens kamp i Køge.

- Hvis vi får solgt Anker, så skal vi også ud at finde en ekstra stopper, siger Søren Henriksen.

Tobias Anker er ikke med i Vendsyssel-truppen til fredagens kamp mod HB Køge, hvorfor spekulationer om et nært forestående salg tager til.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er Vendsyssel FF så godt som enig med AGF om en transfer, og han er ifølge Nordjyskes oplysninger sent fredag eftermiddag til lægetjek i klubben. AGF har dog ikke været eneste klub inde i billedet. Det samme har svenske Sirius.

Sirius har for ganske kort tid siden købt en anden spiller i VFF. Wessam Abou Ali skiftede dansk 1. division ud med den bedste svenske række.

Indtil videre har det været en ubetinget succes for Abou Ali, der har scoret to gange i sine to første kampe. Måske derfor er Sirius klar til at hente endnu en profil i Vendsyssel FF.