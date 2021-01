Vendsyssel henter lokale talenter hjem

HÅNDBOLD:I bestræbelserne på at skabe et stærkere og bredere hold i den nuværende og kommende sæson har Vendsyssel Håndbold forstærket sig med to lokale talenter, fortæller klubben på Facebook.

Vendsyssel Håndbold har tegnet kontrakt med Sara Madsen til sommeren 2023. Ligeledes er Sofie Seedorf blevet tilknyttet ligatruppen for at se hinanden an det næste halve år. Begge spillere har oprindeligt fået deres håndboldopdragelse i Frederikshavn.

Cheftræner Thomas Kjær udtaler:

- Vi har en klar ambition i Vendsyssel Håndbold om, at vi gerne vil være endnu mere lokal forankrede og være synlige for vores venskabsklubber og i lokalområdet. At vi nu kan mønstre hele tre spillere i ligatruppen, som har trådt deres sko i vores moderklub, FFI Håndbold (Frederikshavn), er vi utroligt stolte af, og det skal FFI Håndbold også være, siger Thomas Kjær.

Sara Madsen er hentet i norske Oppsal, mens Sofie Seddorff senest har spillet på U19-holdet i EH Aalborg.