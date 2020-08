Vendsyssel henter ny back

FODBOLD:Vendsyssel FF har mandag hentet endnu en forstærkning forud for den kommende sæson i Nordicbet Ligaen, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Den 21-årige estiske venstre back Henri Järvelaid er hentet hos mesterholdet FC Flora Tallinn og skal dermed erstatte Jakob Blåbjerg, der har indstillet karrieren.

- Henri passer godt ind i den profil, vi har ledt efter på venstre back-positionen. Han er relativt ung og har erfaring fra højeste niveau – både via europæisk fodbold og fra landsholdet.

- Vi har hele tiden søgt efter en naturlig venstre back, så vi ikke har skullet bruge en af vores øvrige spillere ude af position.

- Med Henri får vi desuden en meget offensiv back, der har lavet en del mål og assists. Den del har været vigtig for os, så hele byrden for at lave mål og assist ikke ligger på de offensive spillere. Vi vil gerne have fordelt det lidt ud på resten af holdet, siger Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard.