Vendsyssel henter ny målvogter

HÅNDBOLD: Vendsyssel Håndbold i kvindernes 1. division har forstærket holdet frem mod den kommende sæson.

Den 19-årige målvogter Anna Vinther Veng Kristensen kommer til klubben fra Skanderborg Håndbold.

- Jeg er rigtig glad for at have lavet en aftale med Vendsyssel Håndbold og er super spændt på at komme i gang med træningen og dermed påbegynde min første sæson som senior. Mit indtryk er, at miljøet og mentaliteten i Vendsyssel passer rigtig godt til mig, og jeg tror, at det bliver motiverende at spille med et så ungt og engageret hold, siger den nye Vendsyssel-målvogter i en pressemeddelelse.

Også cheftræner Kent Ballegaard er godt tilfreds med aftalen.

- Jeg har længe været på udkig efter en målvogter, og jeg kan kun sige, at jeg har fået den, jeg allerhelst ville have. I Anna får vi en ung pige, der stiller store krav til sig selv og sine holdkammerater. Hun vil træne, og hun vil udvikle sig. Hun vil hele tiden mere. En udpræget vindertype, der bare passer perfekt ind i vores profil, siger Vendsyssel-træneren..