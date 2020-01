Vendsyssel henter ny midtbanespiller

FODBOLD:I sidste uge prøvetrænede midtbanespilleren Mikkel Basse i Vendsyssel FF, og den prøvetræning har nu kastet en kontrakt af sig, der gælder for resten af denne sæson.

I Mikkel Basse får vendelboerne en midtbanespiller med superligaerfaring, da han var fast mand på holdkortet, da FC Helsingør spillede i landets bedste række. Her leverede han to mål i 34 kampe - i efteråret har Mikkel Basse spillet i NordicBet Ligaen for Roskilde FC.

- Mikkel efterlod et godt indtryk efter sin træning i sidste uge. Vi blev bekræftet i, at han er en dygtig pasningsspiller med et godt blik for sine medspillere. Samtidig er han taktisk velfunderet og besidder et stort løbepensum, siger sportsdirektør Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Den 23-årige midtbanespiller ser frem til at starte i sin nye klub.

- Det er fedt at være kommet til klubben. Det er en klub, der lige har været i Superligaen, og har ambitioner om at komme tilbage igen. Jeg har selv tårnhøje ambitioner, så derfor er det et godt match. Og så er det en klub, hvor jeg ser mig selv få en central rolle ret hurtigt og et sted, hvor jeg kan udvikle mig som spiller og hjælpe holdet med mine kvaliteter, siger Mikkel Basse.