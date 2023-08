Vendsyssel henter spids: Vil gøre sig gældende på topscorerlisten

Da Vendsyssel FF trænede torsdag formiddag var der et enkelt nyt ansigt med til træningen.

Der er tale om Zean Dalügge, der kommer til fra Lyngby, hvor det ikke er blevet til meget spilletid. Nu skal den 20-årige angriber imidlertid forsøge at få gang i en tidligere så lovende karriere i Vendsyssel FF.

Her har man lavet en tre-årig aftale med det tidligere Esbjerg-talent.

- Jeg glæder mig til at komme i gang og forhåbentlig lave en masse mål. Jeg håber på, jeg kan gøre mig gældende på topscorerlisten, siger Zean Dalügge.

Vendsyssel FF har ledt efter en afløser for Wessam Abou Ali, så Lasse Steffensen ikke var ene angriber i truppen. Den mission er nu fuldført. Det forlyder dog, at Vendsyssel FF ikke er færdig på markedet endnu. Der skal gerne en kant og en midtbanespiller ind, og så er der stadig et spørgsmålstegn omkring en eventuel ekstra angriber.

Det kunne godt ende med en lejeaftale, hvis den rette mulighed dukker op. Sådan en er der ikke tale om i Zean Dalügges tilfælde, og det er han særligt glad for.

- Det har helt klart været en kæmpe prioritet, at jeg kom til en klub, hvor jeg kan være i faste rammer. jeg har været lejet ud, og det var ikke det, jeg ønskede i denne omgang. Jeg er glad for, at jeg nu kan sætte fokus på at være her i længere tid. Det er rart at vide, at jeg ikke bare skal videre om et halvt år igen, siger Zean Dalügge.

Han har fået sin fodboldopdragelse i Esbjerg fB, men han forlod som flere andre klubben for nogle år siden, da klubben røg ud i et decideret kaos. Siden har han begået sig i sjællandske klubber.

- Det er dejligt at være tilbage i Jylland. Der er cirka ligeså langt hjem til familien herfra, som der var fra Sjælland, men der er ikke nogen bro imellem, så det gør det hele lidt nemmere, siger Zean Dalügge.