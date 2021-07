Vendsyssel henter svensk forstærkning

FODBOLD:Den svenske offensivspiller Diego Montiel er torsdag blevet præsenteret som ny tilgang hos Vendsyssel FF.

I 2019/20-sæsonen var han involveret i 19 mål i alt for Vejle Boldklub, der i samme sæson sikrede sig oprykning til Superligaen.

Nu skal han hjælpe Vendsyssel FF i klubbens bestræbelser på at sikre sig endnu en sæson i landets næstbedste række.

Tidligere på dagen skrev fotbolltransfers.com ellers, at Diego Montiel trænede i Sverige hos Västerås SK, hvor han var på ferie. Han udtalte dog i samme øjemed, at han kiggede efter udlandet.

Diego Montiel har i første omgang kontrakt frem til sommeren 2023, og det glæder klubbens cheftræner, Henrik Pedersen.

- Jeg er rigtig glad for signeringen af Diego, som er en klar forstærkning af vores offensiv. Han kommer til at sætte et stort aftryk med sine kvaliteter på bolden, siger han.

Dermed er Vendsyssel FF nu oppe på i alt 14 spillere, der er på kontrakt.

Den første opgave for vendelboerne i den kommende sæson er mod Esbjerg fB. Kampen spilles i den vestjyske by søndag 25. juli.