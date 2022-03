Vendsyssel henter talenter i nordjyske klubber

FODBOLD:Cheftræner Henrik Pedersen har manglet spillere til bredden i 1. divisionsklubben Vendsyssel FF. To spillere fra andre nordjyske klubber fuldender nu truppen efter at have trænet med. Dermed støder de til fra nordjyske naboklubber.

Det skriver Vendsyssel i en pressemeddelelse.

Magnus Kjellerup har senest spillet i Hobro IK, mens Daniel Mortensen i efteråret repræsenterede Jammerbugt FC, efter han havde forladt AaB's talentakademi. Her var han blandt andet anfører for AaB's U19 Liga-hold og spiller som back eller centerback.

- Dani er en ung og dygtig forsvarsspiller, der med flere kampe for Jammerbugt i denne sæson allerede har vist, at han kan gøre sig gældende i 1. division. Han har rykket sig rigtig meget i den tid, hvor han har trænet med her, og vi tror på, at han inden længe vil komme til at få spilletid i 1. division for os, udtaler cheftræner Henrik Pedersen om den 20-årige.

Magnus Kjellerup er kantspiller og har primært haft sin gang på Hobros andethold.

- Han er en spændende spiller, der allerede i den tid, han har trænet med, har udviklet sig rigtig godt. Han har nogle spidskompetencer, der passer rigtig godt til vores spilletid, lyder det fra den 19-åriges nye chef.