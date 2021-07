Vendsyssel henter tidligere profil hjem

FODBOLD:Med under en uge til sæsonpremieren mod Esbjerg er Vendsyssel FF lidt i spiller-underskud, men man knokler i kulissen på at forbedre forudsætningerne for cheftræner Henrik Pedersen.

Man har hentet Diego Montiel, og anden forstærkning bliver en god gammel kending af klubben. Den tidligere VFF-profil Rune Frantsen vender nemlig snuden hjem mod Vendsyssel, når han fra årsskiftet skifter fra AC Horsens, hvor han de seneste tre sæsoner har spillet superligafodbold.

Vendsyssel oplyser, at man har indgået en kontrakt med Frantsen gældende fra 1. januar 2022. Den aftale løber frem til sommeren 2024.

- Jeg er yderst tilfreds med, at vi har skrevet kontrakt med en spiller af Rune Frandsens kaliber. Rune har været en af vores højeste prioriteter at få på plads, blandt de forstærkninger vi er ved at tilføre truppen. Først og fremmest kender Rune klubben, hvilket er vigtig i forhold til den opbygningsfase vi p.t er midt i – og så kommer han med en erfaring på 86 kampe fra Superligaen, igennem de seneste tre år, siger Søren Henrikse til klubbens hjemmeside.

Den kommende Vendsyssel-spiller ser frem til at vende tilbage til sin tidligere klub.

- Jeg synes Vendsyssel FF er det perfekte skifte for mig, og jeg er glad for at komme ”hjem” igen. Selvom jeg ”kun” er 29 år, er jeg efterhånden en erfaren spiller med næsten 275 kampe for henholdsvis ACH og Vendsyssel FF – og jeg glæder jeg mig til, at komme ind og bidrage med noget erfaring og kultur i omklædningsrummet, på træningsbanen og i kampene” udtaler Rune Frantsen.