Vendsyssel holder kriseramte Esbjerg på afstand

Det blev en målløs affære, da Esbjerg fB gæstede Vendsyssel FF i Hjørring søndag eftermiddag. Dermed delte holdene i porten i opgøret i 1. divisions nedrykningsspil.

Både gennem første og anden halvleg lagde hjemmeholdet bedst ud, hvorefter esbjergenserne kom bedre med i spillet og pressede på. Det var altså en ligevægtig affære for mandskaberne.

Med det uafgjorte resultat holder Vendsyssel fortsat Esbjerg på afstand i bunden, hvor vestjyderne nu har lige så mange point som Fremad Amager og er tre point foran Jammerbugt FC på nedrykningsgruppens sidsteplads.

Vendsyssel FF - Esbjerg fB 0-0 Advarsler: Linus Rosenlocher, Esbjerg (11. minut), Emil Holten, Vendsyssel (50. minut), Leonel Montano, Esbjerg (79. minut)

Opstilling, Vendsyssel FF (3-4-3): Lukas Jonsson - Daniel Mortensen, Mads Greve (Tobias Damsgaard, 35. minut), Xandro Schenk - Rune Frantsen, Jelle van der Heyden, Mikkel Wohlgemuth (Parfait Bizoza, 82. minut), Zander Hyltoft (Panagiotis Armenakas, 82. minut) - Lucas Jensen, Ronnie Schwartz, Wessam Abou Ali (Tiemoko Konaté, 31. minut)

Opstilling, Esbjerg fB (4-3-3): Jeppe Højbjerg - Jonas Mortensen, Viktor Tranberg, Kevin Conboy, Linus Rosenlocher - Simon Bækgård, Nicklas Strunck, Mads Larsen - Leonel Montano (Lasha Parunashvili, 79. minut), Emil Holten (Elias Sørensen, 59. minut), Bardhec Bytyqi (Patrick Schmidt, 59. minut) VIS MERE

Det var et opgør, hvor begge hold i store perioder havde svært ved at bryde igennem modstanderens kæder og for alvor true i bagrummet. Dermed kom der heller ikke mange omstillinger i begge retninger.

Knap en halv time inde i kampen måtte cheftræner Henrik Pedersen se en vigtig mand gå ud for Vendsyssel. Forsvarsgeneralen Mads Greve landede nemlig uheldigt efter en duel med modstandernes Emil Holten og måtte lade sig udskifte.

Ind kom Tobias Damsgaard i stedet med den opgave at holde nullet. Det gjorde han således med resten af Vendsyssel-forsvaret og Lukas Jonsson i mål.

Til gengæld kæmpede vendelboerne med at gøre en forskel i den anden ende. Zander Hyltoft havde en af kampens allerstørste chancer i allersidste aktion i første halvleg. Men hans hovedstød blev grebet af Jeppe Højbjerg.

I samme dur havde Jelle van der Heyden et forsøg på at tage de tre point i slutningen af anden halvleg. Men afslutningen fra distancen mod det lange hjørne blev afvist af Jeppe Højbjerg.

Med det uafgjorte resultat har Vendsyssel fortsat seks point ned til nedrykningsstregen. Der er syv kampe tilbage i nedrykningsspillet.

Vendsyssel FF - Esbjerg fB