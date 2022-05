Vendsyssel holder på guldhold

BADMINTON:Det bliver med stort set den samme spillertrup, når Vendsyssel Elite Badminton (VEB) i næste sæson skal forsøge at forsvare det danske mesterskab, som vendelboerne vandt for første gang i klubbens historie i den netop overståede sæson, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Eneste ændring er, at Niclas Nøhr forlader Vendsyssel for at blive træner i Hvidovre. Han erstattes af den 20-årige svenske landsholdsspiller Gustav Björkler, som går fra at være reserve til en fast del af VEB's trup.

- Gustav kommer fra Västra Frölunda i Göteborg, som vi har samarbejdet med i mange år. Han skal i gang med sin fjerde sæson i VEB. Han har mest spillet på vores 3. divisionshold, men han fik også tre ligakampe i guldsæsonen, og her viste han, at han har kvaliteterne til at være med på dette niveau, fortæller VEB's formand, Jan R. Jensen.



Gustav Björkler er en alsidig spiller, som kan spille alle tre kategorier.



- Den type spillere findes der ikke mange af, og ikke mindst i Badmintonligaen er det en stor fordel, at vi både kan bruge Gustav i herresingle, herredouble og mixdouble, udtaler Allan Kolbro Nielsen, cheftræner i VEB.

Derudover fortsætter Debora Jille, Cheryl Seinen, Kirsty Gilmour, Josefine R. Jensen, Mathias Christiansen, Robin Tabeling, Zvonimir Durkinjak, Victor Svendsen og Magnus Johannesen alle i klubben, og derfor er der kun et par hængepartier tilbage.

- Vi mangler endnu at lukke aftalerne med Beiwen Zhang og Clara Nistad, men det håber og tror vi også lykkes, siger Jan R. Jensen.