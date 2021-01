Vendsyssel kæmpede forgæves mod tophold

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold fik fremtvunget en tættere kamp end forventet, men det blev ikke til vigtige point i kampen for at undgå nedrykning, da topholdet fra Herning-Ikast alligevel trak det længste strå i Syvsten.

Midtjyderne vandt med 27-22, og Vendsyssel er dermed fortsat sidst i Bambusa Kvindeligaen med tre point. Der er tre point op til Skanderborg på den næstsidsteplads, der vil give kvalifikationskampe om at blive i landets bedste række.

Vendsyssel Håndbold - Herning Ikast 22-27 (9-10) Stillinger undervejs: 1-3, 3-3, 5-6, 7-9, 9-10 (pausestilling), 11-14, 13-16, 17-18, 18-21, 19-23 Mål, Vendsyssel: Pernille Brandenborg 4, Mette Brandt 3, Christina Pedersen 3, Mette Bejder 2, Cecilie Termansen 2, Steinunn Hansdottir 2, Henriette Hansen 1, Sofie Lassen Nygaard 1, Sofie Hartung Sletskov 1, Sara Madsen 1, Ida Louise Andersen 1 Topscorer, Herning-Ikast: Stine Skogrand 6 Udvisninger: Vendsyssel 3, Herning-Ikast 5 VIS MERE

Vendsyssel Håndbold udfordrede dog topholdet i første halvleg. Hjemmeholdet fulgte med til 5-5, inden Herning-Ikast fik slået et lille hul på tre mål, men Vendsyssel kom godt igen mod slutningen af første halvleg og havde i sidste sekund af halvlegen også muligheden for at udligne.

Henriette Hansen måtte dog se sit forsøg blive reddet af Herning-Ikast-målvogter Jessica Ryde, og derfor gik gæsterne til pause foran 10-9.

Til gengæld fik Steinunn Hansdottir udlignet til 10-10 på anden halvlegs første angreb, men fornøjelsen var kort, for derefter tog Herning-Ikast teten igen.

Vendsyssel Håndbold scorede kun en enkelt gang de næste 10 minutter, så på det tidspunkt var stillingen ændret til en føring på 16-11 i Herning-Ikasts-favør.

Så tog Christina Pedersen dog fat for Vendsyssel. Bagspilleren scorede tre mål i træk, og dermed var hjemmeholdet pludseligt med i kampen igen. Godt halvvejs i anden halvleg kom Vendsyssel så tæt på som 17-18, men symptomatisk for kampen trak Herning-Ikast igen fra, da det begyndte at brænde på.

Midtjyderne fik hurtigt igen etableret en føring på tre mål, og denne gang formåede Vendsyssel ikke at komme tilbage. Næste opgave for Vendsyssel er på søndag på udebane mod Silkeborg-Voel.