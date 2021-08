Vendsyssel kæmpede til det sidste, men taber til de forsvarende mestre

BADMINTON:Det stod igen i badmintonens tegn, da Vendsyssel Elite Badminton tog turen til Sjælland for at møde de forsvarende mestre fra Skovshoved. Det blev til et nederlag på 5-4 i et ellers tæt opgør, som først blev afgjort i den sidste kamp.

Nordjyderne kom med en sejr i bagagen, da de senest havde slået Værløse hjemme i sæsonpremieren med 7-2. Samtidig havde hjemmeholdet senest tabt et knebent nederlag ude mod Højbjerg/Via Biler på 5-4.

Hjemmeholdet måtte være foruden OL-guldmedaljevinderen Victor Axelsen, der er flyttet til Dubai, hvilket gjorde kampen lettere overskuelig for hjørringenserne.

Vendsyssel Elite Badmintons store håb Victor Svendsen stod for to sejre i kampen mod Værløse. Dog var den nykårede danske mester i herresingle ikke helt til stede i torsdagens opgør, hvor han tabte til Rasmus Gemke efter to sæt med 21-16 og 21-14.

Til gengæld var nytilkomne 2. herresingle-spiller Magnus Johannesen, der i sæsonpremieren tabte sin singlekamp, kommet i sit rette element i opgøret, hvor han vandt efter to sæt over Daniel Lundgaard med 21-11 og 21-5.

Selvom Vendsyssel-holdet var bagud fra start, lykkedes det dem at spille sig tilbage og udligne til 3-3 og 4-4. Dermed skulle opgøret afgøres i den anden herredouble af Niclas Nøhr og Zvonimir Durkinjak, som endte med et nederlag i det tredje sæt.