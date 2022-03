Vendsyssel kæmper for frihed i resten af sæsonen: Her er kabalen, der skal gå op

FODBOLD:Inden 22. og sidste runde i grundspillet står Vendsyssel FF stadig med en mulighed for at booke billet til top seks og oprykningsspillet.

Der er dog en del, som skal flaske sig for vendelboerne. For det første skal man selv vinde over Hvidovre, hvilket kan blive svært nok i sig selv. For det andet skal AC Horsens tage point fra Nykøbing, der inden sidste runde er et point foran Vendsyssel.

Det tredje krav er straks mere kompliceret. For det tredje skal HB Køge enten sætte point til eller vinde med mindre margin end Vendsyssel eventuelt gør.

Lige nu er Vendsyssels måltotal på 25-30. HB Køges er på 26-30. Altså et sølle mål bedre, så hvis VFF går mål-amok mod Hvidovre kan det vise sig at være nok, selv i tilfælde af sejr til HB Køge.

Det er med andre ord lidt af et puslespil, der skal falde i hak for Vendsyssel, og netop derfor er det ikke noget, som man har stor fokus på i optakten til fredagens hjemmekamp mod Hvidovre.

- I starten af kampen vil det ikke gøre en forskel. Det vil blive en faktor, hvis vi mod slutningen af kampen kan se, at vi kan sikre os top seks ved at få en sejr, så vil vi eventuelt gå mere efter en sejr, siger Henrik Pedersen.

Man skal ikke være i tvivl om, at det vil være en stor ting for Vendsyssel, hvis man kan kvale ind i top seks efter fredagens runde. Dermed vil alle nedrykningstanker forsvinde som dug for solen.

- Det fylder noget, forstået på den måde, at det betyder meget for os at komme i top seks. Det vil være en unik chance at komme i top seks. Så kan vi få lov til at måle os mod de bedste i rækken, men en sejr vil være vigtig for os under alle omstændigheder, da det vil bringe os længere væk fra bunden under alle omstændigheder, siger Henrik Pedersen.

Han er kendt for at være meget kompromisløs omkring spillestilen, og det vil derfor heller ikke betyde det store for tilgangen til de kommende kampe, om man havner det ene eller andet sted.

- Om vi kommer i den ene eller anden pulje er ligegyldigt for os i forhold til spillestilen. Vi har stadig nogle ting, vi skal have arbejdet med under alle omstændigheder, siger Henrik Pedersen.

Han er ikke bleg for at indrømme, at en plads i oprykningsspillet vil have en mental betydning for arbejdet i resten af sæsonen.

- Selvfølgelig vil det betyde noget for os, hvis vi kan vinke farvel til nedrykningsspørgsmålet. I et oprykningsspil vil det være en anden form for udfordringer, fordi vores modstandere vil have et højere niveau. Hvis vi kommer i nedyrkningsspillet, vil det være nogle helt andre mekanismer, der kommer i spil. Så er der stadig meget på spil i forhold til en eventuel konsekvens, men lige meget hvad, vil vores taktiske måde at angribe kampene på være den samme, siger Henrik Pedersen.

Under alle omstændigheder er det et toptunet Vendsyssel-hold, der løber på banen. Der er nemlig tale om et hold, der virker til at have fundet formen.

- Over de sidste otte kampe har vi fået 14 point. Over de sidste fem kampe har vi fået 10 point, hvilket er det næstbedste i rækken, og det er noget, vi alle er glade for. Der er dog ingen tvivl om, at vi gerne vil spille bedre, end vi har gjort. Vi har været dygtige til at spille efter forholdene.

Der er kampstart klokken 18.30.