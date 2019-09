Vendsyssel kan give debut til trio i pokalbrag

FODBOLD:Vendsyssel-træner Johnny Mølby fortsætter med at omfavne pokalturneringen, hvor de tirsdag aften tørner ind i 1. divisionskollegerne fra Vejle på hjemmebanen i Hjørring.

I forrige runde fik Johnny Mølbys tropper taget det første skridt ud af resultatkrisen med en 9-0-sejr over Kjellerups Danmarksseriehold, og siden fulgte man op med en 1-0 over Hvidovre.

- Vejle er en modstander af en noget anden kaliber, men kan vi slå dem, vil det jo kunne give et enormt boost. Så selvom pokalturneringen ikke er vores absolutte førsteprioritet, kommer kampen meget belejligt. Vi fik jo aflyst vores turneringskamp i Viborg i fredags, og vi har fået nogle nye spillere ind, siden sidst vi var i kamp, som vi gerne vil have spillet ind.

Johnny Mølby vil ikke afsløre, hvilken rolle han tiltænker Jakob Blåbjerg på Vendsyssels hold. Arkivfoto: Bente Poder

Udover hollænderne Jeroen van der Lely og Jelle van der Heyden har Vendsyssel også fået tilgang af Jakob Blåbjerg fra AaB. Alle tre er med i truppen til opgøret mod Vejle.

- Jakob Blåbjerg er gået til opgaven hos os med en stor sult efter at komme ind og bidrage, og det er tydeligt, at han har spillet på et højt niveau. Han er rolig med bolden, bidrager verbalt og er god til at tage temperaturen på en kamp, roser Johnny Mølby, der dog ikke vil svare på, om han ser Blåbjerg som stopper eller back.

Vendsyssel FF er uden den skadede trio Wessam Abou Ali, Mikkel Wohlgemuth og Jeppe Svenningsen mod Vejle. Desuden er Mads Boe Mikkelsen optaget af U21-tjeneste for Færøerne. Kampen fløjtes i gang klokken 19.00.