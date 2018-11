Vendsyssel-kaptajn: Det var stærkt kommet tilbage

FODBOLD: Vendsyssel FF rejste sig fra en gevaldig mavepuster, da man søndag fik 1-1 mod Esbjerg i Superligaen.

Det var nemlig vendelboernes egen fejl, der forærede Esbjerg føringen, og derfor var glæden over det ene point stor.

– Det var en irriterende måde at komme bagud på, men det var til gengæld stærkt kommet tilbage. Som kampen forløb, kan vi være tilfredse med det ene point. Vi jagtede sejren til sidst, og vi ville da allerhelst have haft tre point, men et er også ok, siger Vendsyssel-anfører Alexander Juel Andersen.

Det var en scoring på straffespark fra Jon Thorsteinsson, der sikrede Vendsyssel det ene point. Straffesparket blev fremtvunget af Sebastian Czajkowski, der ligesom Lucas Jensen gjorde en rigtig god figur efter at være blevet skiftet ind.

– Det var to rigtig gode indhop. Med al respekt for os selv er det stærkt, at vi som oprykkere kan have folk som dem på bænken, siger Alexander Juel Andersen.