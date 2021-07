Vendsyssel-keeper anbefalede at få en ny stærk konkurrent

FODBOLD:Når Vendyssel FF søndag eftermiddag løber på banen på Blue Water Arena i Esbjerg til sæsonpremieren, så skal klubben prøve noget nyt: Man møder en modstander med mere uro på de indre linjer end vendelboerne.

For mens strømmen af spekulationer omkring degraderede Esbjerg-spillere og træner Peter Hyballas metoder er mange, så er der nu kun fokus på fodboldspillet i Vendsyssel, og det er noget, der kan mærkes.

- Vi er blevet markant bedre i løbet af de seneste tre uger. Det nye setup ser ud til at fungere rigtig godt, og vi har fået en træner i Henrik Pedersen, der har givet os mange nye input at arbejde med, og det er skønt, siger Peter Friis-Jensen.

Der er taget syvmileskridt, siden Jacob Andersen trak klubben væk fra afgrundens rand, som man var godt på ved ud over under Core Sports Capitals sidste uger som ejer af Vendsyssel FF.

- Vi er kommet stærkt ud af det som gruppe. Jeg har vist nævnt det før, men der er intet, som for alvor kan overraske os nu. Folk kan ikke ramme os med noget, som vi ikke allerede har prøvet. Nu er det bare skønt, at vi kun skal koncentrere os om at spille fodbold, siger Peter Friis- Jensen, der melder om stor optimisme under Henrik Pedersens lederskab.

I den forbindelse har det været afgørende for spillertruppen, at man har fået afviklet det meste af tre træningskampe, hvor man har fået den nye cheftræners kongstanker ind under huden.

- Det har været vigtigt for os, at vi på den måde kunne visualisere nogle af de ting, som Henrik gerne vil have indarbejdet i holdet. I forhold til forårets optakt, hvor vi ikke spillede træningskampe, må vi bare sige, at det betyder meget, at vi har været i kamp nu. Det er blandt andet derfor, vi føler, at vi har rykket os i de seneste uger, siger Peter Friis-Jensen.

Vendsyssel har haft travlt med at hente spillere i den seneste uge, hvor der i den grad er blevet skrevet kontrakter på samlebånd på kontoret i Vrå. Her er der tale om spillere, der må formodes at kunne forstærke holdet fra dag et.

- Jeg tænker, det har været hele forudsætningen for at få en træner som Henrik til klubben. Jeg tænker heller ikke, at Jacob Andersen er gået ind i det her for at lave lappeløsninger. Det er bare med til at øge positiviteten omkring det hele, at det er spillere på det niveau, som man henter til klubben, siger Peter Friis-Jensen.

Blandt andet har man hentet den svenske keeper Lukas Jonsson, som kommer til Vendsyssel med stor erfaring fra de to bedste svenske rækker. Umiddelbart ligner det hård konkurrence til Peter Friis-Jensen, men han har selv været med inde over beslutningen.

- Jeg har døjet med mit ene knæ, der bliver ved med at hæve op, så jeg har ikke været i stand til at træne med i fuldt omfang. Det fik mig til at tage en snak med klubben for et par uger siden, hvor jeg opfordrede dem til at lede efter et dygtigt alternativ, fordi jeg er usikker på, hvor meget jeg kan presse mig selv i denne sæson, siger Peter Friis-Jensen.

Det giver ham noget ro, at Vendsyssel nu har en ekstra keeper på plads.

- Jeg må se, hvad jeg kan holde til i den kommende sæson, men det er godt, at jeg ikke skal føle mig presset til at spille, hvis jeg ikke er 100 procent. Der kommer jo også en dag efter fodbolden, og her skal jeg gerne være godt gående, siger Peter Friis-Jensen.

Om han er med i Esbjerg er et spørgsmål, som han lader stå hen i det uvisse. Det er under alle omstændigheder en optimistisk Vendsyssel-trup, der drager til det sydvestjyske søndag.

- Vi håber på, at vi kan få en god indledning på sæsonen, for der jo altid noget usikkerhed forbundet med en premierekamp. Man ved jo ikke helt, hvor man står henne, men vi har en god fornemmelse og stor tro på tingene, siger Peter Friis-Jensen.