Vendsyssel-keeper har taget syvmileskridt i efteråret

HJØRRING:Hvis man skruer tiden tilbage til juli, var der ikke mange i og omkring Vendsyssel FF, der havde troet, at Marcus Bundgaard ville sætte sig tungt på pladsen som førstekeeper i 1. divisionsklubben. Det er ikke desto mindre tilfældet halvvejs gennem sæsonen.

- Da jeg fik at vide, at Lukas Jonsson skulle stå træningskampene i opstarten, så var min første tanke på ingen måde, at jeg skulle komme til at stå alle divisionskampene i efteråret. Det havde jeg ikke set komme, konstaterer Marcus Bundgaard.

Den 21-årige keeper har med en række stabile præstationer for alvor bidt sig fast, og sammen med folk som Mads Greve og Tobias Anker har han udgjort en defensiv kerne, der har vist sig meget stærk hos vendelboerne.

- Vi har en virkelig god forståelse for vores opgaver, og vi er gode til at kommunikere med hinanden. Vi passer godt sammen, og så har vi det til fælles, at alle sætter en kæmpe ære i at forsvare vores mål. Rent offensivt har vi også fundet en god måde at være med til at bygge spillet op fra bagkæden. Vi er nået til et punkt, hvor vi ikke skal tænke så meget over, det vi gør, for vi kender opgaven, siger Marcus Bundgaard.

God investering

Da Marcus Bundgaard i januar skiftede fra Jammerbugt FC til Vendsyssel FF blev der rynket bryn flere steder over, at Vendsyssel decideret gik ud og betalte en transfersum for den unge keeper, men præstationerne i denne sæson har i den grad modbevist kritikerne, for Marcus Bundgaard har vist sig at være en rigtig god investering med potentiale for et investeringsafkast i fremtiden.

- Da jeg skiftede fra Jammerbugt til Vendsyssel var det blandt andet for at komme til en klub, hvor der var et bedre setup og mere ro på. Jeg er rigtig glad for det samarbejde, jeg har med vores målmandstræner Karim Zaza og den konkurrence og det makkerskab jeg har med Lukas Jonsson. Det er en stor del af min udvikling, at jeg hele tiden er blevet presset, siger Marcus Bundgaard.

Nøgleordet for Marcus Bundgaards udvikling har været mod. Han har spillet med et overskud og et mod i sit spil, som klæder enhver målmand, men som på ingen måde er givet, når der er tale om en ung keeper.

En del af forklaringen på den stejle udviklingskurve skal findes i Bundgaards tidligere klub Jammerbugt FC.

- Jeg fik sindssygt meget ud af at være i Jammerbugt FC. Jeg kan kun anbefale andre unge spillere at prøve 2. division af, hvis man skal have gang i sin karriere. Det er en meget undervurderet række, og jeg kan bare sige, at jeg virkelig fik hår på brystet af at blive kastet ud i seniorfodbold på det niveau, siger Marcus Bundgaard.

Klasseredningerne har i den grad overtrumfet fejlene, og Marcus Bundgaard ligner et sikkert førstevalg, når Vendsyssel FF møder ind til første træning efter vinterferie den 3. januar.

- Jeg glæder mig til at komme i gang igen. Jeg er ikke specielt god til de her pauser, så jeg gør meget for at holde mig i gang. Jeg får ikke mere energi af at sidde stille. Jeg skal arbejde med mig selv for at få batterierne ladet op, så jeg har brugt pausen på at arbejde med mig selv via selvtræning, siger Marcus Bundgaard.

Når forårets turneringskampe påbegyndes har Vendsyssel FF blot tre point op til Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads. Derfor er oprykning naturligvis en tanke værd i den ambitiøse klub.

- Jeg synes for så vidt, at det vildt nok, at vi ligger der i tabellen, for vi havde nogle udfald undervejs, og kan vi undgå dem, så tror jeg på, at vi kommer til at kæmpe med om oprykning. Vi har fået bygget et stærkt sammenhold op, og det minder på mange måder om det stærke bånd, som vi også havde i den Jammerbugt FC-trup, der rykkede op i 1. division. Her ville man også give alt for sidemanden, siger Marcus Bundgaard.

Inden han skal i gang med træningen, skal Marcus Bundgaard en tur til Tyrkiet og Istanbul, hvor han skal fejre nytår med sin gode kammerat fra ungdomstiden i AaB, Mathias Ross.

- Jeg drømmer da også om at komme til udlandet og spille ligesom Mathias. Jeg tror på mange måder, vi har den samme mentalitet. I mine øjne er han en hardcore motherfucker, der er skabt til professionel fodbold. På mange måder er han en stor inspiration for mig i det arbejde, jeg selv forsøger at lægge i min karriere, siger Marcus Bundgaard.

Til alt held for Vendsyssel FF har man Marcus Bundgaard på kontrakt til 2025, så man kan kræve en pæn sum penge for ham, hvis der opstår konkret interesse i det kommende transfervindue.