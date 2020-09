Vendsyssel køber tidligere Thisted-keeper

FODBOLD:Vendsyssel FF har fundet sig endnu en mand til målet.

Kevin Ray Mendoza er købt fri af kontrakten i HB Køge, og han er nu klar til at konkurrere med Peter Friis Jensen om pladsen i buret.

Den 25-årige fik sit helt store gennembrud i Thisted FC, hvor han vogtede buret nogle sæsoner, inden han skiftede videre til AC Horsens.

- Kevin har i lang tid været på shortlisten som en mulig fremtidig keeper i Vendsyssel FF. Men nu er situationen i begge klubber sådan, at et skifte passer godt nu. Med tilføjelsen af Kevin er vi nu rigtig godt besat på målmandsposten, hvor der er en hård og sund konkurrence. Han er en keeper, der passer godt ind i vores måde at ville spille på; God med fødderne, et godt blik fremad i banen, og så gør hans efterhånden gode kendskab til rækken bestemt heller ikke noget, siger VFF-træner Lasse Stensgaard i en pressemeddelelse.

Den nye målmand nåede at spille seks superligakampe i tiden i Horsens.

- Det er helt vildt fedt at være kommet til Vendsyssel FF, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang. Jeg har set frem til det, og det bliver en fornøjelse at spille for Vendsyssel FF. Min ambition er at gøre det godt, og forhåbentlig rykke op, hjælpe holdet, holde en masse clean sheets og vinde en masse kampe, siger Kevin Ray Mendoza.