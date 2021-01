Vendsyssel kom ned på jorden igen

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold hentede i onsdags sæsonens første sejr i Bambusa Kvindeligaen, men det kunne vendelboerne ikke følge op på, da Holstebro Håndbold søndag var på besøg i Syvsten.

De vestjyske gæster vandt en sikker sejr på 29-23, og dermed er Vendsyssel Håndbold fortsat noteret for tre point på den sidsteplads, der udløser direkte nedrykning til 1. division.

Vendsyssel Håndbold - Holstebro Håndbold 23-29 (10-17) Mål, Vendsyssel Håndbold: Sara Madsen 5, Sofie Sletskov 4, Steinunn Hansdottir 3, Christina Pedersen 3, Mette Brandt 2, Henriette Hansen 2, Ida-Louise Andersen 2, Mette Bejder 1, Pernille Brandeborg 1 Topscorer, Holstebro Håndbold: Jenny Carlson 7 Udvisninger: Vendsyssel Håndbold 5, Holstebro Håndbold 4 VIS MERE

Midtvejs i første halvleg af søndagens kamp var Vendsyssel ellers stadig helt med, da Christina Pedersen fik reduceret til 6-7, men så trak gæsterne stille og roligt fra.

Otte minutter senere havde Holstebro nemlig øget føringen til 13-7, og med et mål i første halvlegs sidste sekund sørgede Julie Holm også for, at vestjyderne kunne gå til pause foran med syv mål - 17-10.

Vendsyssel Håndbold kom dog fint i gang med anden halvleg og fik ad flere omgange reduceret gæsternes føring til fem mål, men så knækkede filmen igen for hjemmeholdet.

Med godt 12 minutter tilbage var Holstebros føring nemlig blevet fordoblet, da den tidligere EH Aalborg-spiller Jenny Carlson gjorde det til 25-15.

Til sidst fik Vendsyssel pyntet lidt på resultatet, men det havde ikke andet end kosmetisk betydning, for der er stadig tre point op til den næstsidsteplads, der vil give kvalifikationskampe om overlevelse i landets bedste række. Der resterer ni spillerunder.