Vendsyssel kom, så og sejrede i Thisted

FODBOLD:Indtil onsdag morgen var det planen, at Jammerbugt FC skulle en tur til Thisted for at spille træningskamp, men COVID-19 i Jammerbugt-lejren satte en effektiv stopper for den plan.

Hjælpen var dog nær for Thisted, der blot behøvede at ringe til Vrå for at finde en erstatning. For Vendsyssel FF kom tilbuddet om en træningskamp som sendt fra himlen. Henrik Pedersen har søgt med lys og lygte efter træningsmodstandere, så det var nemt at takke ja, da Thisted tilbød en udflugt til Thy.

Måske var det det dejlige danske sommervejr, der afstedkom lidt afslappet forsvarsspil. For begge mandskaber var overordnet set bedre til at angribe, end de var til at forsvare. Der var flere store chancer i begge ender af banen. Flest til Vendsyssel. Her kunne Henrik Pedersen roligt konstatere, at man burde have scoret mere end det ene mål i første halvleg, som Zander Hyltoft tordnede i kassen fra 35 meters afstand.

Thisted FC - Vendsyssel FF Målscorere: 0-1 Zander Hyltoft (39. minut) Thisteds startopstilling (3-5-2): Andreas Raahauge - Mathias Myrthue, Jeppe Svenningsen, Laurits Bust – Laus Nielsen Asger Bust, Mathias Andersen, Frederik Sloth, Emil Lagergaard – Mikkel Agger, Yao Dieudonne. Vendsyssels startopstilling (4-4-2): Peter Friis-Jensen – Tobias Damsgaard, Thomas Christiansen, Anders Bærtelsen, Henri Jävelaid Jelle van der Heyden, Zander Hyltoft, Diego Montiel, Tiemoko Konaté - Lasse Steffensen, Lamin Walley. VIS MERE

Mens Thisted gav uofficielt comeback til Jeppe Svenningsen og Mikkel Agger, der er skiftet fra netop Vendsyssel FF i sommerpausen, var der et par nye ansigter hos vendelboerne. Først og fremmest var nyerhvervelsen Diego Montiel med for første gang, og det samme var prøvespilleren Lamin Walley. Den fysisk stærke kant udmærkede sig i første halvleg mest for at brænde halvlegens største chance.

Der blev foretaget en stribe udskiftninger i pausen hos begge mandskaber. Blandt andet kom AaB-talentet Oliver Børsting på banen for Thisted, mens Vendsyssel også skiftede et par spillere, hvilket var forståeligt med to træningspas fra tidligere på dagen i benene.

Thisted var klart bedst kørende efter pausen, og havde flere forsøg, der kyssede træværket hos Vendsyssel. Blandt andet følte Oliver Børsting, at bolden havde krydset målstregen, da han headede en bold på stolpen, der efterfølgende dansede line-dans.

I løbet af anden halvleg blev der skiftet en del ud. Blandt andet blev Søren Henriksen sendt på banen, og typisk for den korps-ånd, der lige nu hersker i Vendsyssel, så gav den nu pensionerede forsvarsspiller sig fuldt ud i holdets tjeneste.

Thisted-træner Bo Thomsen kunne fra sin plads på sidelinjen undre sig lidt over, at det ikke lykkedes for hans mandskab at score et mål. Der var sådan set gode chancer. Tendensen fra første halvleg med mange fine muligheder fortsatte. Blandt andet ramte Vendsyssels Tobias Christensen også stolpen efter en fin dribletur.

I det hele taget var der glæde i begge lejre over, at det var lykkedes at stable træningskampen på benene midt på eftermiddagen.

- Det blev aftalt klokken 13.30, så vi aflyste vores eftermiddagstræning og valgte at køre til Thisted i stedet for, siger Henrik Pedersen.

- Det var super, at vi fik den her kamp med, for det giver noget andet for os at se vores planer forsøgt udført i kamp, og lige nu kan vi godt bruge de meter og minutter, som vi fik med fra den her kamp, siger Henrik Pedersen, der primært hæfter sig ved, at man formåede at holde nullet.

- Defensivt fik jeg set nogle fine ting. Der var også en del chancer, så det var en fin kamp for os. Og så er vi altid glade for at vinde, selvom det ikke er det, der fylder så meget lige nu i vores situation, siger Henrik Pedersen, der fortsat leder efter en træningsmodstander.

I den modsatte lejr var Thisteds træner Bo Thomsen også fint tilfreds.

- Vi prøvede et helt nyt system af, så det gav lidt defensive udfordringer i første halvleg, men vi kom godt med, og vi havde da bestemt også vores chancer, siger Bo Thomsen, der gav comeback til Mikkel Agger og Jeppe Svenningsen.

- Det var fint at se de to i kamp, og de gjorde det godt. Det gjorde resten af holdet sådan set også. Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået Agger ind til angrebet, for vi har manglet en angriber mere, og så er det fint, at vi har fået Svenningsen til at styre defensiven. På den måde har jeg fået det, der stod på min ønskeseddel, siger Bo Thomsen.