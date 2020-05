Vendsyssel kom skævt ud af genstarten af NordicBet Ligaen

FODBOLD:Nordic Bet Ligaen er i gang igen efter en længere corona-pause. Søndag eftermiddag tog Vendsyssl FF imod FC Fredericia på hjemmebanen i Hjørring, men selvom vendelboerne i perioder viste fornuftige takter, var det gæsterne, der tog hjem med en 1-0-sejr.

Vendsyssel FF startede bedst på det tilskuertomme Nord Energi Arena, men som første halvleg skred frem, blev kampen mere jævnbyrdig.

FC Fredericia fik den første store chance ved Dennis Høegh, men bolden steg sig forbi stolpen.

Den første, og tæt på eneste, store Vendsyssel FF chance faldt efter 23 minutters spil. Wessam Abou Ali fik tacklet bolden til sig udenfor feltet - på grænsen til frispark - men den store chance blev sparket over kassen.

Fredericia havde en stor del af momentum i anden halvleg, hvor Victor Torp ramte stolpen bag Peter Friis. På det efterfølgende hjørnespark fik Søren Henriksen hånd på bolden, og dommer Patrick Gammelholm pegede korrekt nok på pletten.

Fredericias Victor Torp satte bolden i nederste højre hjørne, og selvom Friis har lappen på bolden, kunne han ikke forhindre måltavlen i at blinke 0-1 efter knap en times spil.

Først i de sidste 10 minutter fik Vendsyssel FF etableret noget, der lignede et pres mod Fredericias mål, men udligningen var aldrig for alvor tæt på at falde.