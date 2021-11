Vendsyssel-kvinder tabte pusten til sidst

HÅNDBOLD:Vendsyssel Håndbold tabte fredag med 25-29 til topholdet SønderjyskE på udebane.

Vendelboerne gik ellers til pausen med en stilling på 14-14 og kom stærkt ud til anden halveg, hvor man havde føringen, indtil de stærke sønderjyder fik vendt kampen på hovedet et kvarter før slutfløjtet. Hjemmeholdet fik fastholdt sin føring og spillede sikkert sejren og de to point hjem.

Dermed måtte vendelboerne se sig slået af ligaens nummer et, på trods af en god indsats, hvor mulighederne for at få point med hjem var tilstede.

Vendsyssel-kvinderne skal i aktion igen 21. november, når klubben møder bundholdet fra Gudme på udebane.