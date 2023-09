Vendsyssel låner spiller i Champions League-klub

Vendsyssel FF har op til den nye sæson i 1. division mistet flere profiler, og cheftræner Henrik Pedersen har ikke lagt skjul på, at han har savnet noget nyt offensivt blod.

På transfervinduets sidste dag fik han det ønske indfriet, da vendelboerne her hentede den 20-årige amerikaner Caden Clark på en lejeaftale. Han har siden 2021 været på kontrakt i den tyske bundesligaklub RB Leipzig, hvor han dog ikke har fået sin officielle debut endnu. Til gengæld har han spillet en del kampe i Major League Soccer på udlejning til News York RB.

- Caden er en spændende fodboldspiller, og vi er meget glade for, at han har valgt at spille for os i efteråret, hvor han søger noget spilletid. Vi forventer, at han bliver en markant forstærkning for os og glæder os rigtig meget til at se ham i Vendsyssel trøjen, siger sportschef Søren Henriksen