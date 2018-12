Vendsyssel led smalt nederlag til Randers

FODBOLD: Det blev ikke til nogen sejr til Vendsyssel FF, da de hjemme tabte 0-1 til Randers i den tidlige søndagskamp i Superligaen.

Randers-spilleren Saba Lobjanidze stod for kampens enlige mål sent i første halvleg, og Vendsyssel har dermed stadig kun en enkelt sejr i de seneste otte superligakampe.

Første halvleg var en lige affære rent spillemæssigt, men det var gæsterne der formåede at komme frem til flest farlige situationer.

Den første chance tilfaldt Randers‘ Mads Aaquist. En løs bold blev ikke clearet af Vendsyssel-forsvaret og Mads Aaquist fik moslet sig frem til en afslutning, men den sad lige på Vendsyssel-målmand Nicolai Flø.

Efter 18 minutters spil kom Randers frem til en stor kontramulighed. Marvin Egho blev sendt i dybden, og han sendte et fladt indlæg ind til Benjamin Stokke, men angriberen nåede akkurat ikke frem til bolden.

Et minut senere fik Vendsyssel tildelt et hjørnespark i den anden ende. Jon Thorstensson fandt Andreas Kaltoft bagerst i feltet, men selvom midterforsvarens hovedstød havde retning mod målhjørnet, manglede afslutningen kraft, og Patrik Carlgren i Randers-målet kunne nemt gribe bolden.

Marvin Egho fik en stor mulighed 39 minutter inde i kampen. Saba Lobjanidze sendte en bold frem til angriberen inde i feltet, men Nicolai Flø fik reddet afslutningen heroisk.

I det 44. minut lykkedes det gæsterne at komme foran. Saba Lobjanidze blev sendt af sted i et kontraangreb, og han lobbede elegant bolden over Nicolai Flø og ind i målet til 0-1.

Anden halvleg startede ikke ud med de store muligheder til nogle af holdene. Det tog cheftræner Jens Berthel Askou konsekvensen af efter 73 minutters spil, da han sendte douen Seyi Adekoya og Emmanuel Ogude på banen i håb om at komme frem til flere chancer.

I det 90. minut fik Vendsyssel anden halvlegs største mulighed. Alexander Juel Andersen kom fri foran Patrik Carlgren, men målmanden reddede bolden i to omgange, og Vendsyssel-forsvareren måtte græmme sig over den spildte mulighed.

I det 97. minut fik Randers chancen for at udbygge føringen. Mads Aaquist tog sig af et frispark på kanten af feltet, men bolden ramte overliggeren.

Flere store chancer blev det ikke til, og Vendsyssel tabte kampen med 0-1.