Vendsyssel-leder glæder sig over sin store beslutning

FODBOLD:Efter tre år i Vendsyssel stod Mikkel Wohlgemuth i sommeren med et stort valg, hvor pilen så småt pegede væk fra den nordjyske divisionsklub. I stedet besluttede midtbanespilleren sig for at give den nye organisation en chance.

Med nye vinde over Hjørring-klubben endte Wohlgemuth nemlig med at skrive under på en aftale på to år. Det fortryder 26-årige ikke efter sæsonens første syv kampe, hvor han har været en markant lederskikkelse i cheftræner Henrik Pedersens mandskab.

- Der var mange faktorer, der spillede ind. Jeg stod ved en skillevej og skulle måske prøve noget nyt. Men jeg kunne mærke, at projektet med de gamle ejere samt med min kammerat Søren Henriksen som sportsligt ansvarlig og ikke mindst en dygtig træner trak i mig. Det ville jeg gerne være en del af som leder og kunne opbygge. Det er jeg glad for, at jeg gjorde, og jeg glæder mig til at se, hvad fremtiden bringer. Der er lys forude, lyder det fra Mikkel Wohlgemuth.

Henrik Pedersen er nemlig en velkendt træner for midtbanegeneralen. Den nye Vendsyssel-cheftræner hentede i 2015 ham til HB Køge fra FC København, og samarbejdet med Pedersen har Wohlgemuth gode minder fra.

- Jeg kender Henrik fra Køge-tiden og syntes, at han var en dygtig træner. Dengang var jeg i bedre form, end jeg nogensinde har været, og selvom vi havde en kort opstart til den her sæson, har vi igen taget store skridt. De skridt skal nok blive endnu bedre. Det er jeg sikker på, siger Vendsyssel-anføreren.

Arkivfoto: Henrik Bo

Henrik Pedersens indtog i Vrå har også haft en markant indflydelse på Mikkel Wohlgemuths rolle inde på grønsværen. Hvor han primært har været et defensivt anker i Vendsyssel, er det blevet til to mål i to kampe efter søndagens remis i Køge, hvor Wohlgemuth udlignede til 2-2.

- Henrik vil gerne, at vi er nogle løbende spillere inde på midten. Jeg skal også være i endnu bedre form og kunne dække frem i banen på mit forsvarsspil. Vi spiller lidt mere mand-mod-mand på midten, og så kommer der nogle åbninger som i de sidste to kampe. Der skal jeg frem i feltet og være farlig, og det nyder jeg godt af lige nu. Det passer mig godt, og der skal stor cadeau til Henrik og hans spillestil, siger Mikkel Wohlgemuth.

- Jeg har meget mere af give af, og det er Henrik med til at forløse i mig. Jeg glæder mig bare til at bygge på, og så håber jeg, at alle kan se, at jeg er godt på vej, tilføjer han.

Selvom HB Køge kom foran med to mål i søndagens opgør mod Vendsyssel, er nordjydernes anfører ærgerlig over, at det blev til endnu en remis. Fem gange har de spillet uafgjort i sæsonens første syv kampe i 1. division, og den forløsende sejr mangler fortsat.

- Det er lidt en øv-følelse, som vi sidder med efter kampen, selvom vi var bagud og kom tilbage. Men allerede nu kan vi se en kæmpe forskel fra sidste år, hvor der var lang vej hjem, hvis vi var bagud med to i pausen. Der har vi en ny energi og tro på tingene heroppe. Der er en stor forskel, og jeg håber på, at folk kan se, at vi mentalt er meget bedre med end tidligere, lyder det afsluttende fra Mikkel Wohlgemuth.