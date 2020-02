Vendsyssel må være tålmodige med nyt angrebses

FODBOLD:På alle tænkelige måder er der langt fra Los Angeles til Vrå, så det er noget af en omvæltning, der har mødt Bradford Jamieson, der i fredags på transfervinduets sidste åbningsdag skiftede Los Angeles Galaxy ud med Vendsyssel FF.

Onsdag aften fik den 23-årige amerikanske angriber så spilletid i Vendsyssel-trøjen for første gang, da Jammerbugt FC var gæster i Vrå til en testkamp, men de første minutter på dansk græs har naturligt nok afsløret, at tilvænningsperioden ikke er overstået endnu.

- Han gjorde det fint og faldt ok ind i vores spil, men man kan godt se, at han lige er landet. Formmæsigt er han noget efter de andre, og det skal vi have bygget på. Der er også forskel på, hvordan man spiller fodbold i Europa og så i USA, så det er forståeligt nok, at han lige skal lære det, siger Vendsyssel-træner Johnny Mølby.

Amerikaneren er dog hentet til Vendsyssel med det håb, at han kan være med til at sætte lidt liv i holdets offensiv, der i efteråret kun scorede 16 mål i 18 kampe i Nordicbet Ligaen.

- Han har helt sikkert nogle kompetencer, der kan hjælpe os, så lige nu handler det også om, at vi som hold skal lære at sætte dem i spil, siger Johnny Mølby.

Det var dog mål fra to andre offensivspillere, der sørgede for, at Vendsyssel vandt opgøret mod Jammerbugt fra 2. division med 2-0. Emmanuel Ogude og Christoffer Boateng scorede et mål hver i kampens slutfase.

I kampen var Vendsyssel FF igen uden den skadesplagede viceanfører Jakob Hjorth, og et comeback venter ikke lige rundt om hjørnet.

- Der går desværre stadig noget tid, inden Hjorth er klar igen, siger Johnny Mølby, der dog kan melde om bedre udsigter for højre backen Jeppe Svenningsen.

- Jeppe har trænet lidt med, og i den næste tid regner jeg med, at han for alvor kan deltage i fuldt omfang igen, siger Johnny Mølby.

Vendsyssel FF's næste opgave er en testkamp på søndag i Vrå mod AaB's superligamandskab.