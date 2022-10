Vendsyssel måtte nøjes med et point i langgaber

FODBOLD:Underholdningen var til at overse, da Vendsyssel FF fredag aften hentede et enkelt point til topstriden i landets næstbedste fodboldrække, Nordicbet Ligaen.

Udekampen mod FC Helsingør endte 0-0 efter en kamp, hvor begge hold havde svært ved at spille sig frem til de helt store målchancer.

Vendsyssel FF har nu 27 point, og det samme har Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads. Sjællænderne skal dog først i aktion lørdag.

FC Helsingør - Vendsyssel FF 0-0 Advarsler: Parfait Bizoza, Vendsyssel FF (18. minut)

Vendsyssel FF's opstilling (4-3-3): Marcus Bundgaard - Thomas Christiansen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Arendrup Nielsen - Zander Hyltoft, Victor Mpindi (Jelle van der Heyden, 80. minut), Parfait Bizoza - Tiémoko Konaté (Lucas Jensen, 60. minut), Wessam Abou Ali (Anton Søjberg, 87. minut), Carl Lange (Lasse Steffensen, 60. minut)

Tilskuere: 838 VIS MERE

I en noget chancefattig og rodet indledning på kampen var det FC Helsingør, der var farlige først. Sterling Siloe Yateke fik slidt sig fri af Vendsyssel-anfører Mads Greve, men Helsingør-angriberen tøvede med at afslutte, og da bolden efterfølgende havnede hos Oliver Kjærgaard, fik Vendsyssel blokeret den afslutning.

En endnu større chance fik hjemmeholdet seks minutter før pausen. Tiémoko Konaté mistede bolden på kanten af eget målfelt, og efter lidt klumpspil havnede bolden til sidst hos en helt fri Alexander Lyng, men Vendsyssel-målmand Marcus Bundgaard diskede op med en god redning.

Vendsyssel FF manglede generelt kvalitet i spillet med bolden i første halvleg, men alligevel var gæsterne meget tæt på at snuppe føringen lige inden pausen. Wessam Abou Alis hovedstød syntes i første omgang at være ufarligt, men i en blød bue dumpede bolden ned på overliggeren. Riposten havnede for fødderne af Zander Hyltoft, der dog måtte se sin afslutning blive blokeret, og derfor gik de to hold i omklædningsrummet med 0-0 på måltavlen.

10 minutter inde i anden halvleg var der panik foran Vendsyssel-målet i forbindelse med et hjørnespark, men i flere omgange fik Vendsyssel-spillerne stoppet bolden lige inden målstregen, og på den måde slap gæsterne med skrækken.

Efter en times spil forsøgte Vendsyssel sig med en dobbeltindskiftning af Lasse Steffensen og Lucas Jensen, og det var et signal om, at førstnævnte skulle fodres med en masse indlæg. Gæsterne kom også i en del gode situationer, men kvaliteten af indlæggene lod stadig en del tilbage at ønske.

Som anden halvleg skred frem, satte Vendsyssel sig dog tungere på begivenhederne, og det gav en god mulighed 12 minutter før tid, da Lasse Steffensen efter et dybdeløb fandt Parfait Bizoza på kanten af feltet, men midtbanespilleren bankede sin afslutning et godt stykke over mål.

Dybt inde i overtiden fik gæsterne en gylden mulighed for at tage alle tre point med hjem, men Tobias Anker headede et frisparksindlæg over mål, og derfor sluttede en ellers meget chancefattig affære ganske logisk uden mål.