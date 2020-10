Vendsyssel måtte nøjes med uafgjort: Fjerde gang blev Skive-scoring ikke annulleret

FODBOLD:Vendsyssel FF måtte endnu engang nøjes med det ene point i en kamp i 1. division, da Skive udlignede i dommerens overtid. Et indlæg fra højrekanten blev sendt i nettet af Oliver Haurits, der tidligere i opgøret havde fået to scoringer annulleret.

Vendsyssel startede aggressivt ud i opgøret, der blev spillet i en sand syndflod af regn og hurtigt gjorde den i forvejen ikke alt for prangende bane i Skive endnu tungere.

Efter tre minutter headede Jakob Hjorth snert over mål efter et hjørnespark, men det var småt med de helt store chancer i de første 45 minutter.

Halvvejs inde i første halvleg havde Skive bolden i mål efter hjørnespark, men der blev begået en forseelse i det lille felt, så dommeren valgte at annullere målet fra Oliver Haurits.

33 minutter inde i opgøret viste Tiemoko Konaté sig så for alvor frem i Vendsyssels højreside, da han med to gode træk satte to modspillere af og sendte en glimrende afslutning afsted mod det fjerne hjørne, hvor Marcus Bobjerg dog dukkede op med en lang lap.

På det efterfølgende hjørnespark blev det så for alvor farligt. Jakob Hjorth kom igen højest og på nedfaldet fik Andreas Kaltoft kantet sig foran en Skive-spiller, der klodset lossede ham over ryggen, så dommeren fløjtede for straffespark.

Her var Mikkel Agger sikkerheden selv og Vendsyssel var i front.

Skive formåede igen at få bolden i nettet, men måtte igen konstatere, at dommerens fløjte lød, så scoringen ikke talte. Thomas Santos satte Frederik Mortensen igennem i højresiden, og han sendte bolden ind foran mål til Oliver Haurits, der satte indersiden på, men angriberen var løbet i offside.

Anden halvleg indledte med et fint Skive-pres, men der må uddeledes store roser til den centrale forsvarsduo hos Vendsyssel, Andreas Kaltoft og Jakob Hjorth, der vandt utroligt mange dueller i opgøret og også fik blokeret flere forsøg fra distancen.

I den modsatte ende viste højrekanten Muhammed Saracevic sig dernæst frem et par gange i sin første start for holdet, siden han kom til på transfervinduets sidste dag. Først efter godt samarbejde med en anden nytilgang i Easton Ongaro, og anden gang blev han spillet helt fri af Mikkel Agger, men måtte se Marcus Bobjerg diske op med en stor redning.

Efter 77 minutter lykkedes det så for Skive at få endnu et mål annulleret, da André Bjerregaard var lidt for hård ved Jakob Hjorth i en mand mod mand-duel, og her var frustrationerne ved hjemmeholdet ved at være pænt store.

Men de fik altså glæden til sidst, da Oliver Haurits udlignede i tredje overtidsminut.

Vendsyssel har nu otte point for otte kampe i landets næstbedste række.