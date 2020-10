Vendsyssel mangler spillere: - Det skal ikke være en undskyldning

HÅNDBOLD:Lørdag fik Vendsyssel Håndbold niende nederlag ud af de første ti kampe i Bambusa Kvindeligaen, da oprykkerne mødte topholdet fra Viborg HK. Hjemmeholdet vandt 37-19.

Dermed er nordjyderne fortsat uden en sejr i ligaen. Cheftræner Thomas Kjær har heller ikke meget at skyde med for tiden.

Mod Viborg havde Vendsyssel Håndbold for eksempel kun 11 spillere med.

- Vi har kun tre bagstoppere til rådighed, da vi mangler to fra sidste weekend. Så der var en klar præmis for, hvad der ville ske i den kamp. Det var kun et spørgsmål tid før, hvornår de ville trække fra os i den kamp, siger Thomas Kjær.

Vendsyssel var med i det første kvarter, men topholdet endte med at cementere sejren gennem opgøret.

- Pigerne kæmper med det, som vi har. Det blev et par mål for meget til dem. Der er vist ikke mere at sige end det. Det sker, når man møder de store som en oprykker, siger træneren.

Mod Viborg havde Vendsyssel Håndbold begge sine målmænd med, hvor Synna Lien hentede en redningsprocent på 32 og dermed gjorde op for en hård dag i målet for Elin Thorsteinsdottir. På den position har Thomas Kjær altså igen to at trække på efter skadesproblemer i mål.

Alt i alt danner der sig et billede af, at Vendsyssel Håndbold mangler noget i bredden for at kunne hente sin første sejr i Kvindeligaen.

- Det er en generel udfordring. Der er ingen tvivl om det. Vi har længerevarende skader og en graviditet. Så der er for få spillere i truppen lige nu. Men det skal ikke være en undskyldning fra min side, siger cheftræneren.

- Efter den sidste ligakamp i år må vi kigge på, om vi skal hente nogen ind for at styrke bredden. Det er en klar prioritering for os, tilføjer han.

Vendsyssel Håndbold har tre ligakampe tilbage, inden der er vinterpause i Bambusa Kvindeligaen.